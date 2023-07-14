Deretan Keris Pusaka yang Diyakini Sakti dan Penuh Magis, Nomor 2 Paling Legendaris

KERIS merupakan senjata tradisional Jawa. Sebagai senjata tikam yang mematikan, keris sudah digunakan sejak turun temurun dari era kerajaan sampai sekarang. Hanya saja sekarang keris lebih banyak dijadikan aksesoris.

Namun, ada sejumlah keris pusaka yang dianggap punya kekuatan magis. Ada beragam cerita di balik sebilah keris.

Berikut 4 keris yang dianggap punya kekuatan magis.

1. Keris Pusaka Setan Kober

Keris Pusaka Setan Kober buatan Mpu Supa Mandagri dari Tuban dipercaya mempunyai kekuatan magis luar biasa. Energi spiritualnya dapat dirasakan apabila bilah keris tersebut dicabut dari warangkanya maka akan menimbulkan efek getaran energi yang begitu hebat bagi orang-orang di sekitarnya.

Namun, semenjak kematian Adipati Jipang keberadaan keris ini tidak diketahui sampai saat ini, seperti halnya keris Mpu Gandring yang misterius.

2. Keris Mpu Gandring

Keris Mpu Gandring sangat legendaris dan terkenal memiliki kutukan di dalamnya. Mpu Gandring membuat keris ini dalam waktu semalam atas pesanan Ken Arok.

Namun, Ken Arok menganggap keris tersebut belum sempurna. Karena dianggap melanggar perjanjian, Mpu Gandring akhirnya ditikam oleh oleh Ken Arok dengan keris buatannya hingga tewas.

Tetapi, sebelum kematiannya, Mpu Gandring yang merasa dikhianati menjatuhkan kutukan kepada keris yang dibuatnya itu. Bahwasanya keris itu akan membunuh 7 turunan Ken Arok. Sehingga keris tersebut sangat terkenal mempunyai kutukan yang telah diberikan Mpu Gandring.