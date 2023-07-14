7 Tips Liburan ke Luar Negeri untuk Karyawan dengan Gaji UMR

LIBURAN ke luar negeri bisa dilakukan siapa saja. Pekerja dengan gaji yang hanya sesuai Upah Minimum Regional (UMR) juga bisa melakukannya. Caranya seperti apa?

Generasi milenial cenderung lebih suka traveling. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang memilih mengumpulkan uang dulu sebanyak-banyak kemudian baru disisihkan untuk liburan, anak milenial justru berpikir sebaliknya.

Milenial lebih suka mencari uang untuk dinikmati, salah satunya dengan liburan. Mereka tidak mau harus menunggu tua dan kaya dulu baru kemudian liburan.

Tapi, untuk liburan ke luar negeri terkadang jadi kendala di sisi finansial jika gajinya pas-pasan.

Nah, berikut tips agar bisa liburan ke luar negeri untuk pekerja dengan gaji UMR :

1. Tetapkan Negara Tujuan

Perencanaan yang matang menjadi syarat utama yang harus Anda lakukan. Anda perlu menargetkan negara tujuan wisata setahun atau jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Hal ini diperlukan agar Anda bisa merencanakan liburan dengan secara matang dan memiliki waktu yang cukup untuk menabung.

2. Jatah Cuti

Anda perlu menetapkan berapa hari cuti yang akan Anda ambil untuk berwisata ke luar negeri. Pasalnya waktu cuti ini akan menjadi patokan anggaran yang nantinya akan Anda keluarkan selama di negara tujuan.

3. Bagi Anggaran Perjalanan

Anda perlu menetapkan anggaran selama liburan ke luar negeri. Mulai dari biaya transportasi, biaya akomodasi, hingga target biaya untuk membawa oleh-oleh yang akan Anda keluarkan untuk keluarga dan teman kantor Anda. Berdasarkan anggaran perjalanan inilah nanti Anda dapat mematok biaya liburan untuk dibagi dengan gaji dan jangka waktu keberangkatan.