Gegara Wanita Bertanktop Lihat Hantu, Seluruh Penumpang Diturunkan dari Pesawat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |04:00 WIB
Seorang penumpang wanita minta turun dari pesawat American Airlines karena mengaku melihat hantu. (Foto: Daily Mail)
SEORANG wanita jadi sorotan karena meminta turun dari pesawat yang hendak lepas landas atau take off. Alasannya karena dia mengaku melihat hantu dalam pesawat itu.

Akibat ulah wanita itu memaksa turun, akhirnya penerbangan delay 3 jam dan seluruh penumpang diturunkan, sebelum disuruh naik kembali.

Peristiwa unik tersebut terjadi dalam pesawat American Airlines yang sedang bersiap take off dari Bandara Internasional Dallas-Fort Worth, Amerika Serikat baru-baru ini. 

Aksi wanita yang mengenakan tanktop hitam itu direkam oleh penumpang lain lalu videonya seketika viral di media sosial.

Dalam cuplikan yang beredar di TikTok, wanita itu terlihat berjalan ke tengah koridor pesawat saat para penumpang lain sudah duduk dan memasang sabuk pengaman (seat belt) masing-masing.

Wanita itu marah-marah dan memaksa ingin turun dari pesawat karena mengaku melihat sesosok hantu pria di bagian belakang pesawat.

"Aku memberitahumu, aku tidak peduli dan ada alasan mengapa aku tidak peduli dan semua orang bisa percaya atau tidak percaya,” ujar wanita itu sambil berjalan ke depan pesawat seperti dilansir dari Daily Mail, Sabtu (15/7/2023).

"Aku tidak peduli, tapi aku memberitahumu sekarang, bahwa sosok sialan di belakang sana tidak nyata dan Anda bisa duduk di pesawat ini dan Anda bisa mati bersama mereka atau tidak. Saya tidak akan melakukannya,” ujar si wanita sambil menunjuk ke arah belakang pesawat.

Pandangan seluruh penumpang yang duduk di pesawat itu lantas fokus ke arah perempuan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
