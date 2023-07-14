Apakah Harus Sekolah Pramugari Dulu untuk Jadi Awak Kabin?

UNTUK jadi pramugari apakah mutlak harus sekolah pendidikan khusus awak kabin? Pertanyaan ini kerap muncul dari seseorang yang ingin berkarir di dunia penerbangan.

Dengan menjadi pramugari mereka memiliki kesempatan menjelajahi dunia, bertemu orang baru, dan petualangan tak terbatas. Selain itu mereka juga berkesempatan mendapat penghasilan tinggi.

Melansir dari The Street, untuk menjadi pramugari tentu tidak diperlukan gelar sarjana khusus. Artinya seseorang bisa juga jadi pramugari meski tidak sekolah jurusan khusus pramugari.

Sekolah pramugari bukanlah satu-satunya jalur untuk masuk ke industri yang mempekerjakan pramugari.

Meskipun pendidikan di sekolah pramugari dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan, banyak maskapai penerbangan juga merekrut calon pramugari melalui jalur alternatif sendiri.

Beberapa maskapai penerbangan juga menerima lamaran dari individu dengan latar belakang pendidikan yang relevan.

Misalnya saja memiliki pengalaman di bidang layanan pelanggan, keahlian bahasa asing, atau sertifikat dalam penerbangan dapat menjadi nilai tambah dalam melamar sebagai pramugari.

Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara menjelaskan bahwa calon pramugari harus memenuhi beberapa persyaratan pendidikan dan pelatihan.

Biasanya perusahaan penerbangan meminta calon pramugari memiliki pendidikan minimal SMA sederajat.

Namun jika calon pramugari berminat terjun ke perusahaan penerbangan internasional maka gelar sarjana menjadi nilai tambah. Tidak sedikit juga penerbangan domestik yang mewajibkan calon pramugari memiliki gelar sarjana.