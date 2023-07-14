Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apakah Harus Sekolah Pramugari Dulu untuk Jadi Awak Kabin?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |10:00 WIB
Apakah Harus Sekolah Pramugari Dulu untuk Jadi Awak Kabin?
Pramugari dan pramugara Batik Air. (Instagram @batikair)
A
A
A

UNTUK jadi pramugari apakah mutlak harus sekolah pendidikan khusus awak kabin? Pertanyaan ini kerap muncul dari seseorang yang ingin berkarir di dunia penerbangan.

Dengan menjadi pramugari mereka memiliki kesempatan menjelajahi dunia, bertemu orang baru, dan petualangan tak terbatas. Selain itu mereka juga berkesempatan mendapat penghasilan tinggi.

Melansir dari The Street, untuk menjadi pramugari tentu tidak diperlukan gelar sarjana khusus. Artinya seseorang bisa juga jadi pramugari meski tidak sekolah jurusan khusus pramugari.

Sekolah pramugari bukanlah satu-satunya jalur untuk masuk ke industri yang mempekerjakan pramugari.

Meskipun pendidikan di sekolah pramugari dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan, banyak maskapai penerbangan juga merekrut calon pramugari melalui jalur alternatif sendiri.

 Ilustrasi

Ilustrasi pramugari

Beberapa maskapai penerbangan juga menerima lamaran dari individu dengan latar belakang pendidikan yang relevan.

Misalnya saja memiliki pengalaman di bidang layanan pelanggan, keahlian bahasa asing, atau sertifikat dalam penerbangan dapat menjadi nilai tambah dalam melamar sebagai pramugari.

 BACA JUGA:

Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara menjelaskan bahwa calon pramugari harus memenuhi beberapa persyaratan pendidikan dan pelatihan.

Biasanya perusahaan penerbangan meminta calon pramugari memiliki pendidikan minimal SMA sederajat.

Namun jika calon pramugari berminat terjun ke perusahaan penerbangan internasional maka gelar sarjana menjadi nilai tambah. Tidak sedikit juga penerbangan domestik yang mewajibkan calon pramugari memiliki gelar sarjana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement