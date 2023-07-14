Gunakan Kartu Kredit digibank Anda di Mister Aladin, Dapatkan Diskon Hotel & Tiket Pesawat s.d Rp350 Ribu!

HAI para pengguna kartu kredit digibank, ada kabar baik nih buat Anda! Soalnya, ada diskon hingga Rp350.000 yang bisa Anda gunakan untuk pemesanan hotel dan juga tiket pesawat rute domestik di Mister Aladin.

Promonya berlaku setiap Rabu dan Jumat, serta bebas periode penggunaan! Jadi, Anda bisa bebas menginap di hotel atau melakukan perjalanan dengan pesawat terbang, kapan pun Anda mau selama jadwal masih tersedia.

Buat yang belum punya kartu kredit digibank, yuk segera apply ke kantor cabang terdekat Bank DBS karena periode promonya terbatas. Segera gunakan kartu kredit digibank Anda untuk bertransaksi di Mister Aladin karena promonya terbatas!

Soalnya, promonya cocok banget buat Anda yang pengen liburan, tapi nggak mau menghabiskan waktu di jalan. Nah, menggunakan moda transportasi udara ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat.