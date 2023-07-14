Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Berapa Jumlah Minimal Awak Kabin dalam Pesawat Komersil? Berikut Penjelasannya

Najwa Avifah Octavia , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |18:03 WIB
Berapa Jumlah Minimal Awak Kabin dalam Pesawat Komersil? Berikut Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

AWAK kabin berperan penting memastikan keselamatan operasional dan penumpang di pesawat. Kendati sering dianggap remeh namun jumlah awak kabin adalah sesuatu yang penting untuk diketahui.

Apalagi ketika pesawat sedang dalam keadaan darurat, maka sangat penting untuk mengingat berapa awak kabin yang ada di dalam pesawat tersebut.

Menurut pedoman yang dirilis oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), dokumen ini tidak memberikan nilai numerik yang ketat.

Sebaliknya, maskapai diharuskan untuk menyetujui jumlah awak di setiap pesawat melalui negara operator.

ICAO mencatat bahwa rasio anggota awak kabin dengan penumpang dan pintu keluar harus menjadi perhatian utama. Meski demikian, belum ada ketentuan khusus mengenai jumlah awak kabin yang harus ada.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Beberapa regulator lain yang terlibat dalam industri penerbangan, masing-masing memiliki aturan berbeda terkait jumlah awak kabin.

“Jumlah minimum awak kabin harus ditetapkan selama proses sertifikasi setiap pesawat. Sekali lagi, ini terbuka untuk negosiasi berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum,” demikian menurut Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA).

Sementara itu, Federasi Administrasi Penerbangan Amerika Serikat (FAA), membuat ketentuan khusus terkait jumlah awak kabin.

Organisasi ini ingin menekankan bahwa jumlah awak kabin yang ditempatkan di pesawat apa pun harus bergantung pada ukuran dan berat pesawat, bersama dengan total kapasitas penumpang yang terlibat.

Jumlah ini tergantung pada lama penerbangan, jumlah penumpang, dan masalah utama lainnya.

Halaman:
1 2
      
