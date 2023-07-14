Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Unik! Finlandia Ciptakan Bir dari Kotoran Angsa, Tertarik Minum?

Najwa Avifah Octavia , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |10:01 WIB
Unik! Finlandia Ciptakan Bir dari Kotoran Angsa, Tertarik Minum?
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

SEBUAH pabrik bir mikro Finlandia, Ant Brew memilik produk bir yang unik. Pasalnya, minuman bir tersebut terbuat dari kotoran angsa.

“Wasted Potential Imperial Stout adalah salah satu dari tiga bir yang ditujukan untuk memulai percakapan seputar limbah makanan, pemanfaatan limbah, pertanian perkotaan, dan makanan lokal yang liar di antara para penggemar bir,” ungkap Kari Puttonen dari Ant Brew mengutip Timeout.

Minuman dengan ramuan unik ini sebenarnya terinspirasi dari kota tempat pembuatan bir Lahti, Finlandia, yang dinobatkan sebagai Ibu Kota Hijau Eropa pada 2021 lalu.

Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh Food & Wine, kota ini ingin memamerkan penghargaannya dengan kolaborasi bir perayaan, dan para pembuat bir di Ant lebih dari senang untuk mengotori tangan mereka.

Kotoran angsa dikumpulkan dari taman lokal di mana angsa biasa berhabitat dan mencari makan.

Telusuri berita women lainnya
