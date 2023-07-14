Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Seram di Balik Lagu Nina Bobo, Yakin Masih Berani Nyanyikan?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |02:01 WIB
Kisah Seram di Balik Lagu Nina Bobo, Yakin Masih Berani Nyanyikan?
Ilustrasi (Foto: Birmingham Mail)
A
A
A

SUDAH menjadi budaya di masyarakat Indonesia ketika anak hendak tidur dinyanyikan lagu 'Nina Bobo'.

Tujuannya agar si anak bisa segera tidur nyenyak lantaran irama lagu ini terdengar lembut dan sangat menenangkan.

Liriknya yang sederhana pun menjadi alasan lagu ini mudah dilantunkan dan dianggap terbukti bisa membuat Anda rindu momen di-Nina Bobo-in orangtua Anda. "Nina Bobo... Oh... Nina Bobo... Kalau tidak bobo, digigit nyamuk". Begitulah lirik lagunya.

Sepenggal lirik lagu itu ternyata menyimpan banyak rahasia, tak terkecuali kisah mistis di belakangnya. Kepercayaan ini bukan isapan jempol dan Anda yang tak begitu percaya mesti mengubah pikiran mengenai hal tersebut. So, seperti apa kisah misteri di balik lagu 'Nina Bobo'?

Infografis Pontianak

Mengutip laman Mister Aladin, lagu 'Nina Bobo' ternyata berasal dari cerita Helenina, seorang anak berdarah campuran Indonesia dan Belanda.

Ibu Helenina, Mustika, adalah perempuan Indonesia bersuku Jawa. Ia berprofesi sebagai penari. Sedangkan ayahnya, Van Rodjnik berkewarganegaraan Belanda.

Akhirnya diputuskan bahwa sang ibu akan bersenandung untuk menidurkan anaknya. Helenina termasuk anak yang susah tidur. Sang ibu lantas putar otak untuk mencari cara agar sang anak tidak lagi menderita gangguan susah tidur alias insomnia.

Alhasil, diputuskan bahwa sang ibu akan bersenandung untuk menidurkan anaknya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/408/3075433/trending_wisata_mistis_ini_hal_yang_harus_diperhatikan_dan_dihormati-Oxb3_large.jpg
Trending Wisata Mistis, Ini Hal yang Harus Diperhatikan dan Dihormati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/406/2997312/misteri-badarawuhi-wanita-sakti-pengkhianat-yang-jasadnya-dihancurkan-nyi-roro-kidul-Xwd9sPpcBS.JPG
Misteri Badarawuhi, Wanita Sakti Pengkhianat yang Jasadnya Dihancurkan Nyi Roro Kidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/406/2985285/misteri-lenyapnya-selat-muria-yang-pernah-pisahkan-kudus-dan-jepara-dari-pulau-jawa-l4vHOn3xoP.JPG
Misteri Lenyapnya Selat Muria yang Pernah Pisahkan Kudus dan Jepara dari Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/406/2976568/mengulik-kisah-kerajaan-gaib-gunung-merapi-mOIC2pVYXK.JPG
Mengulik Kisah Kerajaan Gaib Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/406/2974168/mengulik-mitos-kerajaan-gaib-pulomas-indramayu-yang-dipercaya-masih-eksis-hingga-kini-5ZfbHiDsPv.JPG
Mengulik Mitos Kerajaan Gaib Pulomas Indramayu yang Dipercaya Masih Eksis hingga Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/406/2973501/inilah-alasan-kenapa-gunung-kawi-terkenal-tempat-pesugihan-Sc2r7DaI1i.JPG
Inilah Alasan Kenapa Gunung Kawi Terkenal Tempat Pesugihan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement