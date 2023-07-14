Kisah Seram di Balik Lagu Nina Bobo, Yakin Masih Berani Nyanyikan?

SUDAH menjadi budaya di masyarakat Indonesia ketika anak hendak tidur dinyanyikan lagu 'Nina Bobo'.

Tujuannya agar si anak bisa segera tidur nyenyak lantaran irama lagu ini terdengar lembut dan sangat menenangkan.

Liriknya yang sederhana pun menjadi alasan lagu ini mudah dilantunkan dan dianggap terbukti bisa membuat Anda rindu momen di-Nina Bobo-in orangtua Anda. "Nina Bobo... Oh... Nina Bobo... Kalau tidak bobo, digigit nyamuk". Begitulah lirik lagunya.

Sepenggal lirik lagu itu ternyata menyimpan banyak rahasia, tak terkecuali kisah mistis di belakangnya. Kepercayaan ini bukan isapan jempol dan Anda yang tak begitu percaya mesti mengubah pikiran mengenai hal tersebut. So, seperti apa kisah misteri di balik lagu 'Nina Bobo'?

Mengutip laman Mister Aladin, lagu 'Nina Bobo' ternyata berasal dari cerita Helenina, seorang anak berdarah campuran Indonesia dan Belanda.

Ibu Helenina, Mustika, adalah perempuan Indonesia bersuku Jawa. Ia berprofesi sebagai penari. Sedangkan ayahnya, Van Rodjnik berkewarganegaraan Belanda.

Akhirnya diputuskan bahwa sang ibu akan bersenandung untuk menidurkan anaknya. Helenina termasuk anak yang susah tidur. Sang ibu lantas putar otak untuk mencari cara agar sang anak tidak lagi menderita gangguan susah tidur alias insomnia.

Alhasil, diputuskan bahwa sang ibu akan bersenandung untuk menidurkan anaknya.