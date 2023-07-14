Inovasi para Ahli Pastry dalam Berkreasi Membuat Kue Ulang Tahun yang Laris

PERSAINGAN di antara pelaku bisnis cake dan pastry cukup berat. Tak cukup kreatif dalam mengkreasikan kue, memilih bahan berkualitas pun wajib diterapkan.

Kue enak enggak cuma lembut dimakan, tapi aromanya wangi, cita rasa gurih yang pas dan pada hasil pembakarannya sempurna. Jika bahannya tak sesuai jenis dan kualitasnya, kue bisa bantat alias gagal.

Dikatakan Presiden Direktur Upfield Indonesia Dicky Saelan, perkembangan serta perubahan industri bakery dan pastry sangat terlihat. Pelaku bisnis harus punya strategi agar kue buatannya laris.

"Ya, pelaku bisnis dapat mempersiapkan strateginya dengan matang agar dapat terus melaju dengan bisnisnya," ujarnya dalam keterangan resmi.

Pengalaman ini pun dibagikan langsung oleh pelaku bisnis Widya Kurniari, yang juga pemenang pertama BlueBand Kitchen Master Competition 2023. Ia belum lama berkreasi membuat kue Buttercream Sun Birthday.