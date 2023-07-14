Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Inovasi para Ahli Pastry dalam Berkreasi Membuat Kue Ulang Tahun yang Laris

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |22:20 WIB
Inovasi para Ahli Pastry dalam Berkreasi Membuat Kue Ulang Tahun yang Laris
Kreasi kue ulang tahun (Foto: Timesofindia)
A
A
A

PERSAINGAN di antara pelaku bisnis cake dan pastry cukup berat. Tak cukup kreatif dalam mengkreasikan kue, memilih bahan berkualitas pun wajib diterapkan.

Kue enak enggak cuma lembut dimakan, tapi aromanya wangi, cita rasa gurih yang pas dan pada hasil pembakarannya sempurna. Jika bahannya tak sesuai jenis dan kualitasnya, kue bisa bantat alias gagal.

Kue dan Pastri

Dikatakan Presiden Direktur Upfield Indonesia Dicky Saelan, perkembangan serta perubahan industri bakery dan pastry sangat terlihat. Pelaku bisnis harus punya strategi agar kue buatannya laris.

"Ya, pelaku bisnis dapat mempersiapkan strateginya dengan matang agar dapat terus melaju dengan bisnisnya," ujarnya dalam keterangan resmi.

Kue Ulang Tahun

Pengalaman ini pun dibagikan langsung oleh pelaku bisnis Widya Kurniari, yang juga pemenang pertama BlueBand Kitchen Master Competition 2023. Ia belum lama berkreasi membuat kue Buttercream Sun Birthday.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pastry Kue Ulang Tahun Kue
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/612/3084947/potongan_kue_pernikahan_ratu_elizabeth_dan_pangeran_philip_yang_langka_terjual_seharga_rp44_juta-wTQS_large.jpg
Potongan Kue Pernikahan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip yang Langka Terjual seharga Rp44 juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/298/3040057/gokil_wanita_ini_buat_kue_wolverine_dan_deadpool_dengan_ukuran_asli-xiT9_large.jpg
Gokil, Wanita Ini Buat Kue Wolverine dan Deadpool dengan Ukuran Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/298/3013678/momen-netizen-tak-sengaja-bikin-onde-onde-botak-kok-bisa-YgTb2MwSSw.jpg
Momen Netizen Tak Sengaja Bikin Onde-Onde Botak, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/298/3001618/tiramisu-lagi-viral-di-tiktok-yuk-coba-resep-klasik-ala-rumahan-ini-Q0xTQimx0v.jpg
Tiramisu Lagi Viral di TikTok, Yuk Coba Resep Klasik ala Rumahan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/298/2933617/selain-cromboloni-yang-viral-ini-5-pastry-khas-perancis-populer-di-indonesia-Ag6manLid3.jpg
Selain Cromboloni yang Viral, Ini 5 Pastry Khas Perancis Populer di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/298/2919229/lapis-legit-hingga-putu-khas-indonesia-masuk-10-besar-kue-paling-populer-di-asia-LZiSA5lOMX.jpg
Lapis Legit hingga Putu Khas Indonesia, Masuk 10 Besar Kue Paling Populer di Asia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement