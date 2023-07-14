Resep Odeng Korea, Camilan Hangat dan Gurih untuk Nonton Drakor!

RESEP Odeng Korea, akan dipaparkan secara singkat melalui artikel ini. Cara membuat camilan viral, odeng Korea sendiri di rumah ini tentunya menarik untuk diketahui. Sehingga bisa langsung dijajal sendiri di rumah.

Tidak hanya lezat rasanya, odeng Korea juga gampang dibuat dan pas sekali dijadikan sebagai pengganjal lapar atau camilan saat menonton drama Korea alias Drakor. Lantas bagaimana cara membuatnya? Dikutip dari TikTok @sajiansedap, Jumat (14/7/2023) yang diunggah oleh akun @ceritakimchi, berikut resep odeng Korea.

Bahan adonan odeng;





200 gr daging ikan tenggiri, haluskan

1 bh putih telur

2 btr bawang putih, haluskan

3/4 sdt garam

1/4 sdt merica bubuk

¼ sdt kaldu bubuk

2-3 sdm tapioka

Kulit tahu, potong persegi panjang

(Resep Odeng Korea, Foto: TikTok @sajiansedap)

Bahan kuah odeng;





500 ml air

½ sdt garam

¼ sdt merica bubuk

1 sdt kecap asin

½ sdt minyak wijen

1 btg daun bawang, iris