Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Odeng Korea, Camilan Hangat dan Gurih untuk Nonton Drakor!

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |19:30 WIB
Resep Odeng Korea, Camilan Hangat dan Gurih untuk Nonton Drakor!
Resep Odeng Korea, (Foto: Instagram @jan.jajanplg)
A
A
A

RESEP Odeng Korea, akan dipaparkan secara singkat melalui artikel ini. Cara membuat camilan viral, odeng Korea sendiri di rumah ini tentunya menarik untuk diketahui. Sehingga bisa langsung dijajal sendiri di rumah.

Tidak hanya lezat rasanya, odeng Korea juga gampang dibuat dan pas sekali dijadikan sebagai pengganjal lapar atau camilan saat menonton drama Korea alias Drakor. Lantas bagaimana cara membuatnya? Dikutip dari TikTok @sajiansedap, Jumat (14/7/2023) yang diunggah oleh akun @ceritakimchi, berikut resep odeng Korea.

Bahan adonan odeng;


200 gr daging ikan tenggiri, haluskan

1 bh putih telur

2 btr bawang putih, haluskan

3/4 sdt garam

1/4 sdt merica bubuk

¼ sdt kaldu bubuk

2-3 sdm tapioka

Kulit tahu, potong persegi panjang

(Resep Odeng Korea, Foto: TikTok @sajiansedap) 

Bahan kuah odeng;


500 ml air

½ sdt garam

¼ sdt merica bubuk

1 sdt kecap asin

½ sdt minyak wijen

1 btg daun bawang, iris

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement