Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Bakar Bumbu Padang, Pas Banget untuk Kumpul di Akhir Pekan!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |18:30 WIB
Resep Ayam Bakar Bumbu Padang, Pas Banget untuk Kumpul di Akhir Pekan!
A
A
A

HIDANGAN ayam bakar merupakan salah satu menu favorit banyak orang, karena terasa lebih punya cita rasa lebih dibandingkan hanya digoreng biasa.

Apalagi menu ayam bakar bisa dibuat dengan berbagai macam bumbu, salah satu contohnya ayam bakar bumbu Padang yang menawakan cita rasa gurih dan pedas menjadi satu.

Tak perlu selalu harus beli di restoran, ayam bakar bumbu Padang bisa kok dimasak sendiri dengan mudah di rumah asal tahu resepnya. Mengutip channel Youtube Uli’s Kitchen, Jumat (14/7/2023) yuk sontek resepnya di bawah ini,

Bahan-bahan;

1 ekor ayam utuh, 800 gram sampai 1 kilogram

1 buah jeruk nipis;

1 sdt garam;

 BACA JUGA:

Bumbu halus;

4 Siung Bawang Putih

6 Siung Bawang Merah

25 Buah Cabai Rawit Merah Keriting

4 Butir Kemiri

Lengkuas Secukupnya

Jahe Secukupnya

Kunyit Secukupnya

1 Batang Serai Ambil Bagian Putihnya

1/2 Sdt Jinten

1 Sdt Merica Bubuk

1 Sdt Ketumbar Bubuk

Air matang, untuk menghaluskan

Minyak goreng,

2 Lembar Daun Salam

1 Lembar Daun Kunyit

2 Lembar Daun Jeruk

250 Ml Air

1 Sdt Garam

1 Sdt Kaldu Jamur

1/2 Bungkus Santan Kental Instan

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement