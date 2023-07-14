Resep Ayam Bakar Bumbu Padang, Pas Banget untuk Kumpul di Akhir Pekan!

HIDANGAN ayam bakar merupakan salah satu menu favorit banyak orang, karena terasa lebih punya cita rasa lebih dibandingkan hanya digoreng biasa.

Apalagi menu ayam bakar bisa dibuat dengan berbagai macam bumbu, salah satu contohnya ayam bakar bumbu Padang yang menawakan cita rasa gurih dan pedas menjadi satu.

Tak perlu selalu harus beli di restoran, ayam bakar bumbu Padang bisa kok dimasak sendiri dengan mudah di rumah asal tahu resepnya. Mengutip channel Youtube Uli’s Kitchen, Jumat (14/7/2023) yuk sontek resepnya di bawah ini,

Bahan-bahan;

1 ekor ayam utuh, 800 gram sampai 1 kilogram

1 buah jeruk nipis;

1 sdt garam;

Bumbu halus;

4 Siung Bawang Putih

6 Siung Bawang Merah

25 Buah Cabai Rawit Merah Keriting

4 Butir Kemiri

Lengkuas Secukupnya

Jahe Secukupnya

Kunyit Secukupnya

1 Batang Serai Ambil Bagian Putihnya

1/2 Sdt Jinten

1 Sdt Merica Bubuk

1 Sdt Ketumbar Bubuk

Air matang, untuk menghaluskan

Minyak goreng,

2 Lembar Daun Salam

1 Lembar Daun Kunyit

2 Lembar Daun Jeruk

250 Ml Air

1 Sdt Garam

1 Sdt Kaldu Jamur

1/2 Bungkus Santan Kental Instan

