Resep Bistik Daging Sapi Sederhana, Empuk dan Lezatnya Tetap Juara!

MASIH ada stok daging kurban di rumah? Kalau daging sapi, dimasak menjadi bistik saja. Berikut ini ada resep bistik daging sapi yang enak dan simpel, karenanya Anda pasti bisa membuat sendiri di rumah.

Resep bistik daging sapi cukup sederhana karena hanya membutuhkan bahan-bahan dan proses masak yang cukup mudah. Nah, berikut resepnya, dilansir dari Cookpad, Jumat (14/7/2023).

Waktu membuat : 45 menit (Untuk porsi 1 mangkuk)

Bahan-bahan :

500 gr daging sapi khas dalam, potong-potong. Bersihkan.

2 buah tomat potong kasar.