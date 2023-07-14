Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Bistik Daging Sapi Sederhana, Empuk dan Lezatnya Tetap Juara!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |06:00 WIB
Resep Bistik Daging Sapi Sederhana, Empuk dan Lezatnya Tetap Juara!
Resep Bistik Daging Sapi (Foto: Cookpad)
A
A
A

MASIH ada stok daging kurban di rumah? Kalau daging sapi, dimasak menjadi bistik saja. Berikut ini ada resep bistik daging sapi yang enak dan simpel, karenanya Anda pasti bisa membuat sendiri di rumah. 

Resep bistik daging sapi cukup sederhana karena hanya membutuhkan bahan-bahan dan proses masak yang cukup mudah. Nah, berikut resepnya, dilansir dari Cookpad, Jumat (14/7/2023).

Bistik Daging Sapi

Waktu membuat : 45 menit (Untuk porsi 1 mangkuk)

Bahan-bahan :

500 gr daging sapi khas dalam, potong-potong. Bersihkan.

2 buah tomat potong kasar.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement