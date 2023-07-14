Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Angel Karamoy Pamer Body Goals Pakai Crop Top Ketat, Hot Mom Makin Cihuy!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:05 WIB
Angel Karamoy Pamer Body Goals Pakai Crop Top Ketat, Hot Mom Makin Cihuy!
Angel Karamoy (Foto: Instagram/@realangelkaramoy)
ANGEL Karamoy nampaknya makin menunjukkan penampilannya yang stunning usai bercerai dari Steven Rumangkang. Melalui unggahannya di Instagram dia banyak membagikan aktivitasnya.

Tak jarang penampilan ibu dua anak itu selalu mencuri perhatian. Sebab dia selalu tampil seksi dengan gaya busana yang bikin netizen salfok.

Seperti pada postingan terbarunya, lagi-lagi Angle bikin heboh dunia maya. Hal itu lantaran dia foto OOTD dengan outfit stylish.

Angel Karamoy

Di foto ini Angle pose menyamping memakai crop top putih ketat yang dipadukan dengan ripped jeans dan slip on dari brand Burberry yang senada dengan topinya. Dia juga membawa handbag ukurang besar dari brand Louis Vuitton.

