HOME WOMEN FASHION

Gaya Hot Wika Salim di Atas Gedung Bikin Susah Kedip, Netizen: Emang Gak Ada Lawan!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |22:00 WIB
Gaya Hot Wika Salim di Atas Gedung Bikin Susah Kedip, Netizen: Emang Gak Ada Lawan!
Wika Salim (Foto : Instagram/@wikasalim)
A
A
A

PENAMPILAN Wika Salim tak pernah lepas dari sorotan publik. Misalnya saja postingannya di Instagram, dia kerap mengunggah potret seksi yang bikin netizen tak tahan untuk berkomentar.

Seperti pada postingan terbarunya, pedangdut asal Bogor ini mengunggah momen dirinya saat liburan Hongkong. Tak lupa dia mengunjungi beberapa tempat dan mengabadikan momen.

Di foto itu, Wika foto di Sky Terrace 428 sambil memamerkan keindahan kota Hongkong. Namun netizen justru salfok dengan penampilan wanita 31 tahun itu.

Penasaran seperti apa potret cantik Wika saat pose di atas ketinggian? Berikut ulasannya dari Instagram @wikasalim, Sabtu (15/7/2023).

1. Seksi dengan one shoulder top ketat

Wika Salim

Potret selfie Wika pamer pemandangan Hongkong di atas ketinggian. Di foto itu, dia memakai one shoulder top ketat yang dipadukan dengan rok mini warna putih.

Ia memadu padankan penampilannya dengan kemeja pink yang yang dijadikan sebagai outer. Kemudian dia menambahkan sling bag, kacamata dan topi hitam. Penampilannya bikin netizen salfok.

"Seger banget," kata @zhen***

"Janda satu ini emang nggak ada lawan, idola semua orang," ucap @bellaa***

"Buseeeettttt cantik banget bidadari ini 😭❤️💖💔😭," ujar @midu***

2. Full senyum

Wika Salim

Masih dengan gaya foto selfie dia foto dengan memberikan full senyum ke arah kamera. Di foto itu, Wika juga memakai makeup natural dengan sentuhan lipstik ombre warna pink yang membuatnya makin segar. Lesung pipinya bikin dia makin manis.

Halaman:
1 2
      
