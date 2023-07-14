Advertisement
FASHION

Fashion Bertema Kemerdekaan, Tingkatkan Cinta Tanah Air

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |21:52 WIB
Fashion Bertema Kemerdekaan, Tingkatkan Cinta Tanah Air
Tema kemerdekaan (Foto: Okezone)
A
A
A

HARI Kemerdekaan RI sebentar lagi hadir. Kita harus terus meningkatkan rasa cinta Tanah Air. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat desain fashion yang melambangkan kemerdekaan RI.

Laura Kristina, COO Manzone menjelaskan, tema kampanye Indonesia banget untuk koleksi fashion kemerdekaan tahun ini. Misinya meningkatkan kecintaan generasi muda, serta kebanggaan masyarakat untuk Indonesia.

 tema kemerdekaan

"Kami berharap dengan fashion bertema kemerdekaan maka dapat mencerminkan patriotisme dan warisan budaya yang kaya akan cerita dan filosofi. Kami membawa tema kampanye Indonesia banget dengan mengangkat hal-hal yang relevan dengan masyarakat Indonesia dan tidak ada di negara lain," ujar Laura.

Halaman:
1 2
      
