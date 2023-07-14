Jelaskan Sejarah Warna Pink, Aming Kembali Bergaya Nyentrik

AMING memang sudah tak lagi tampil dengan pakaian ala wanita. Tapi baru-baru ini, mantan suami Eveline Nada Anjani itu berpose dibalut outfit nuansa merah jambu.

Alhasil, gaya Aming ini langsung membuat netizen bertanya-tanya kenapa balik lagi ke warna pink. Ya, mungkin masih banyak yang menganggap merah jambu identik sekali dengan sosok wanita.

Melalui kolom caption, Aming lantas menjelaskan alasannya memilih kemeja pink motif bintang dengan celana yang terdapat line warna serupa, karena memang sedang mengikuti fashion show. Tak sampai disitu, Aming tampaknya sudah gemas mendapatkan pertanyaan seputar dirinya memakai serba-serbi pink dan langsung menjelaskan sejarah asli warna tersebut.

"Sejarahnya : Warna pink pertama kali digunakan sebagai simbol warna maskulinitas pria jaman dulu dan biru muda diperuntukan sebagai warna khas perempuan," kata Aming, dikutip dari instagram, Kamis (13/7/2023).

Aming menegaskan, antara warna dan fashion tidak menentukan identitas dan gender. Bahkan, di zaman dulu sekalipun, wanita lebih lazim mengenakan celana dan rok justri diperuntukan bagi pria.

"Warna dan fashion tidak menentukan identitas dan jenis gender. Pada masanya, celana aja sebenernya dibikin buat cewek,,,dan pria jaman dulu bahkan ampe sekarang ada yang pake rok ( scotlandia misalnya) noh apa kabarnya cowok-cowok di jazirah arab yang kita liat kayak emak-emak kita dasteran, klo istilah mereka gamis kan," jelas Aming.