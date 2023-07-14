Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Gabriela Stoeva, Ratu Bulu Tangkis Bulgaria yang Kepincut Brondong

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |18:00 WIB
5 Potret Cantik Gabriela Stoeva, Ratu Bulu Tangkis Bulgaria yang Kepincut Brondong
Gabriela Stoeva (Foto: Instagram/@gabistoeva)
A
A
A

RATU bulu tangkis Bulgaria, Gabriela Stoeva mencuri perhatian usai pamer kemesraan dengan kekasih brondong-nya, Evgeni Panev. Pebulu tangkis cantik berusia 28 tahun tersebut tampak sedang dimabuk asmara berlibur bersama.

Evgeni Panev sendiri merupakan atlet bulu tangkis Bulgaria kelahiran 20 Agustus 2003. Pebulu tangkis berusia 19 tahun ini merupakan pasangan ganda campuran Gabriela Stoeva.

Pesona Gabriela Stoeva sukses memikat Evgeni yang usianya terpaut hampir 10 tahun. Gabriela memang memiliki paras cantik dan penampilan yang seksi.

Tak heran julukan Ratu Bulu Tangkis Bulgaria tersemat pada Gabriela Stoeva yang juga memiliki segudang prestasi. Berikut potret cantik Gabriela Stoeva yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Jumat (14/7/2023).

Cantik dengan dress biru

Gabriela Stoeva

Pertama momen liburan Gabriela dan Evgeni saat dinner. Gabriela tampil feminin mengenakan dress biru dan flat shoes tali. Berpose tersenyum manis, pesona kecantikan Gabriela kian terpancar.

Menawan dengan backless dress

Gabriela Stoeva

Selanjutnya ada potret Gabriela Stoeva tampil menawan mengenakan backless dress berwarna hitam. Punggung yang terekspos dengan tato memberi kesan seksi tersendiri dari penampilan Gabriela.

Feminin dan seksi

Gabriela Stoeva

Berikutnya ada potret Gabriela Stoeva tampil feminin mengenakan dress sabrina berwarna biru motif bunga-bunga. Dress memperlihatkan bahu mulus Stoeva yang memberi kesan seksi. Sementara, senyum manis memikat membuat aura kecantikan Stoeva makin terpancar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement