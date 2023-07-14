5 Potret Cantik Gabriela Stoeva, Ratu Bulu Tangkis Bulgaria yang Kepincut Brondong

RATU bulu tangkis Bulgaria, Gabriela Stoeva mencuri perhatian usai pamer kemesraan dengan kekasih brondong-nya, Evgeni Panev. Pebulu tangkis cantik berusia 28 tahun tersebut tampak sedang dimabuk asmara berlibur bersama.

Evgeni Panev sendiri merupakan atlet bulu tangkis Bulgaria kelahiran 20 Agustus 2003. Pebulu tangkis berusia 19 tahun ini merupakan pasangan ganda campuran Gabriela Stoeva.

Pesona Gabriela Stoeva sukses memikat Evgeni yang usianya terpaut hampir 10 tahun. Gabriela memang memiliki paras cantik dan penampilan yang seksi.

Tak heran julukan Ratu Bulu Tangkis Bulgaria tersemat pada Gabriela Stoeva yang juga memiliki segudang prestasi. Berikut potret cantik Gabriela Stoeva yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Jumat (14/7/2023).

Cantik dengan dress biru





Pertama momen liburan Gabriela dan Evgeni saat dinner. Gabriela tampil feminin mengenakan dress biru dan flat shoes tali. Berpose tersenyum manis, pesona kecantikan Gabriela kian terpancar.

Menawan dengan backless dress

Selanjutnya ada potret Gabriela Stoeva tampil menawan mengenakan backless dress berwarna hitam. Punggung yang terekspos dengan tato memberi kesan seksi tersendiri dari penampilan Gabriela.

Feminin dan seksi





Berikutnya ada potret Gabriela Stoeva tampil feminin mengenakan dress sabrina berwarna biru motif bunga-bunga. Dress memperlihatkan bahu mulus Stoeva yang memberi kesan seksi. Sementara, senyum manis memikat membuat aura kecantikan Stoeva makin terpancar.