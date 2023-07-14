Aksi Desainer Mendadak Lari ke Runway di Jogja Fashion Trend 2023, Kenapa?

MOMEN tidak biasa terjadi di Jogja Fashion Trend 2023. Pasalnya, desainer Fariz Ashar tiba-tiba lari ke runway saat delapan orang model berlenggak-lenggok berpose memamerkan koleksi rancangan terbarunya.

Apa yang dilakukannya itu seketika membuat suasana riuh. Beberapa penonton saling berbisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa desainer lari ke runway fashion show yang sedang berlangsung.

Tapi ternyata aksi tak biasa tersebut, merupakan bagian dari konsep cerita fashion show yang dipersiapkan sang desainer. Sebab, di runway Jogja Fashion Trend kali ini, Fariz bukan hanya sekedar fesyen show biasa, tapi mencoba styling baru dari satu item fashion yang sama. Ini menunjukkan kalau koleksi rancangannya bisa menghasilkan berbagai gaya penampilan.

(Foto: MPI/ Sukardi)

Hal ini disesuaikan dengan konsep koleksi rancangan kali ini, yaitu 'Deconstruction'. Jadi, hanya dengan satu item fashion, pemakainya bisa mendapatkan berbagai macam looks yang berbeda. Ini sejalan dengan konsep sustainable fashion yang sedang tren digaungkan banyak perancang busana di berbagai penjuru dunia.