5 Gaya Dokter Cantik Hasianna Orfinez, Modis dan Memikat!

ADA sederet dokter cantik yang kerap mencuri perhatian, salah satunya Hasianna Orfinez. Dia menjadi dokter muda yang membuka kursus nail art dan eyelash extension.

Dokter Hasianna Orfinez atau yang kerap disapa Dokter Inez ini membuka kursus di salon kecantikan bernama, Lass Queen, di daerah Ruko Singaraja, Lippo Cikarang. Ia mengajari basicnya eyelash extension dan nail art secara detail, jika mengikuti kursus ini akan mendapatkan benefit sertifikat profesional dari Lass Queen.

Seperti apa sosoknya? Berikut beberapa potretnya dilansir dari akun Instagram pribadinya @nnaorfinez, Jumat (14/7/2023).

Selfie di mobil

Pertama ada potret Dokter Inez berfoto selfie di mobil. Dia tampak cantik dengan rambut panjang digerai ke depan. Senyum manisnya yang memikat bikin netizen jatuh hati.

"Dokter ku cantikk 😍," ujar @ina***

"My gorgeous doctor 😍🔥," sambung @keni***

"Cantik amattt 😍😍😍," kata @cla***

Cantik pakai dress putih

Kali ini, Dokter Inez tampil dalam balutan dress putih yang membentuk body langsingnya. Ia memadukan outfitnya dengan bando natal tanduk rusa berwarna merah. Berpose berdiri dengan pandangan menoleh ke samping.

Dokter Inez terlihat begitu cantik dengan pulasan makeup flawless dan sentuhan lipstik merah agar tampak merona. Rambutnya pun dibiarkan terurai menyempurnakan penampilannya.

Cantik dan elegan

Berikutnya potret Dokter Inez tampil dalam balutan long dress berwarna hitam yang begitu elegan. Berpose berdiri membelakangi kamera yang mengekspos punggung mulusnya.

Wajahnya yang cantik menoleh ke belakang menampilkan senyuman manis memesona. Apalagi rambut panjangnya yang badai dibiarkan terurai begitu saja, dr. Inez sungguh menawan.