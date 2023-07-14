Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampil Berkacamata, Gaya Maria Vania Pakai Baju Sabrina Makin Hot!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:00 WIB
Tampil Berkacamata, Gaya Maria Vania Pakai Baju Sabrina Makin Hot!
Maria Vania (Foto : Instagram/@maria_vaniaa)
A
A
A

HAMPIR sebulan tak mengunggah foto di Instagram, Maria Vania langsung mencuri perhatian netizen. Ini lantaran penampilan Maria Vania yang bikin kaum Adam tak berkedip.

"Hi neighbor! 🤓," sapa presenter cantik tersebut dalam caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Kamis (13/7/2023).

Maria Vania

Dalam foto tersebut, Maria Vania tampil cantik dengan rambut panjang hitam yang digerai. Tampilannya tampak berbeda kali ini, Vania memakai kacamata yang bikin pangling.

Untuk oufit, Maria Vania tampil dengan busana serba hitam yang menggoda. Vania mengenakan atasan sabrina crop top dengan model tali leher tipis.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/612/3022654/maria-vania-pakai-kimono-tampil-bak-boneka-netizen-next-maria-ozawa-GRZJzf8uOG.jpg
Maria Vania Pakai Kimono Tampil Bak Boneka, Netizen: Next Maria Ozawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018792/potret-maria-vania-jalan-cantik-di-zebra-cross-jepang-outfitnya-bikin-salfok-rSZk0gyZKx.jpg
Potret Maria Vania Jalan Cantik di Zebra Cross Jepang, Outfitnya Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016468/potret-maria-vania-tampil-hot-dengan-yukata-gak-kalah-seksi-dari-maria-ozawa-zQ1YenQ9SM.jpg
Potret Maria Vania Tampil Hot dengan Yukata, Gak Kalah Seksi dari Maria Ozawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/612/2998180/potret-maria-maria-pakai-bikini-biru-di-ranjang-pose-nunggingnya-bikin-netizen-halu-toVHHYzpQd.jpg
Potret Maria Maria Pakai Bikini Biru di Ranjang, Pose Nunggingnya Bikin Netizen Halu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/612/2995672/potret-menggoda-maria-vania-nikmati-suasana-hujan-bikin-netizen-salfok-DH0HmT9B3v.jpg
Potret Menggoda Maria Vania Nikmati Suasana Hujan, Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/612/2993197/potret-maria-vania-mirror-selfie-tampil-seksi-pamer-perut-rata-zDEvxTT7CC.jpg
Potret Maria Vania Mirror Selfie, Tampil Seksi Pamer Perut Rata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement