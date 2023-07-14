Tampil Berkacamata, Gaya Maria Vania Pakai Baju Sabrina Makin Hot!

HAMPIR sebulan tak mengunggah foto di Instagram, Maria Vania langsung mencuri perhatian netizen. Ini lantaran penampilan Maria Vania yang bikin kaum Adam tak berkedip.

"Hi neighbor! 🤓," sapa presenter cantik tersebut dalam caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Kamis (13/7/2023).

Dalam foto tersebut, Maria Vania tampil cantik dengan rambut panjang hitam yang digerai. Tampilannya tampak berbeda kali ini, Vania memakai kacamata yang bikin pangling.

Untuk oufit, Maria Vania tampil dengan busana serba hitam yang menggoda. Vania mengenakan atasan sabrina crop top dengan model tali leher tipis.