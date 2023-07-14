5 Potret Lawas Bella Bonita Istri Denny Caknan, Imut dan Cantik Sedari Kecil!

DENNY Caknan akhirnya resmi mempersunting kekasih hatinya bernama Bella Bonita. Keduanya menggelar acara akad nikah pada Jumat (7/7/2023) malam lalu.

Sejak resmi menyandang status istri Denny Caknan, sosok Bella Bonita pun langsung jadi sorotan. Banyak orang yang penasaran dengan wanita yang berhasil meluluhkan hati musisi asal Jawa Timur itu.

Bella Bonita sendiri merupakan seorang selebgram asal Madiun. Memiliki paras yang menawan dia kerap membagikan rahasia cantiknya. Perempuan berusia 24 tahun ini juga menjadi brand ambassador beberapa produk kecantikan.

Rupanya kecantikan Bella Bonita sudah terpancar sejak dulu. Hal itu terlihat dari beberapa postingan lawasnya.

Penasaran seperti apa potret lawas Bella Bonita? Berikut ulasannya dari Instagram @bellabonita_r.a, Kamis (13/7/2023).

1. Menggemaskan dengan rambut dikuncir dua





Potret masa kecil Bella yang begitu menggemaskan. Di foto itu dia pose duduk di sofa sambil memeluk bantal. Dia nampak memakai baju denim dengan rambut bob kuncie dua berponi. Lucu banget!

“Dari kecil udah imut dan cantik,” kata @elysaki***

“Emang dari kecil rambutnya bagus,” tambah @linasari***

2. Foto di pantai





Momen Bella Bonita saat liburan di pantai. Dia tampil santai memakai kaus bergaris yang dipadukan dengan celana pendek. Dia juga nampak membawa sling bag coklat dan kacamata hitam. Di foto itu Bella masih tampil sederhana tanpa makeup tebal dan busana mewah.

3. Aktif ikut kompetisi kecantikan





Memiliki paras yang cantik, Bella Bonita sering mengikuti ajang kecantikan di kotanya. Seperti di foto ini dia berhasil menyabet juara pertama sebagai Mbakyu Kota Madiun.

Penampilannya begitu anggun memakai kebaya pink dan rambut disanggul. Makeup tebalnya membuat dia makin menawan.