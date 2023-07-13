Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Waduh Wajah Anya Geraldine Kejatuhan Pohon Durian, Lebam-Lebam Tetap Cantik!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |20:00 WIB
Waduh Wajah Anya Geraldine Kejatuhan Pohon Durian, Lebam-Lebam Tetap Cantik!
Anya Geraldine (Foto : Instagram/@anyageraldine)
A
A
A

ANYA Geraldine mendadak bikin netizen heboh karena mengaku ketiban pohon durian. Hal itu ia ungkapkan melalui cuitan dan unggahan sebuah potret di akun Twitternya baru-baru ini.

Dalam cuitannya, Anya juga mengaku heran mengapa ia bisa ketiba pohon durian. Ia bahkan turut mengunggah potret selfie wajahnya dari samping yang dipenuhi dengan luka-luka lebam.

Anya Geraldine

“bisa2nya kejatohan pohon duren,” tulis Anya dalam unggahan tersebut, melalui akun Twitternya, @anyaselalubenar.

Dalam potret selfie tersebut, Anya yang tampak mengenakan kaos berwarna hitam itu tampak memiliki luka lebam yang cukup besar di bagian pelipis wajahnya serta di bagian pinggir bibirnya.

      
Telusuri berita women lainnya
