Waduh Wajah Anya Geraldine Kejatuhan Pohon Durian, Lebam-Lebam Tetap Cantik!

ANYA Geraldine mendadak bikin netizen heboh karena mengaku ketiban pohon durian. Hal itu ia ungkapkan melalui cuitan dan unggahan sebuah potret di akun Twitternya baru-baru ini.

Dalam cuitannya, Anya juga mengaku heran mengapa ia bisa ketiba pohon durian. Ia bahkan turut mengunggah potret selfie wajahnya dari samping yang dipenuhi dengan luka-luka lebam.

“bisa2nya kejatohan pohon duren,” tulis Anya dalam unggahan tersebut, melalui akun Twitternya, @anyaselalubenar.

Dalam potret selfie tersebut, Anya yang tampak mengenakan kaos berwarna hitam itu tampak memiliki luka lebam yang cukup besar di bagian pelipis wajahnya serta di bagian pinggir bibirnya.