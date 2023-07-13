Kenapa Tuyul dan Babi Ngepet Tidak Dapat Mencuri Uang di Bank?

Kenapa tuyul dan babi ngepet tidak dapat mencuri uang di bank (Foto Ilustrasi: Timesofindia)

KENAPA tuyul dan babi ngepet tidak dapat mencuri uang di bank? Untuk mengetahui jawabannya, simak ulasan berikut ini.

Tuyul dan babi ngepet merupakan dua makhluk tak kasat mata yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Percaya tidak percaya, mereka disebut bisa dipekerjaan oleh manusia untuk meraup keuntungan atau memerkaya si pemilik. Nah, sebagai balasan, si tuyul atau babi ngepet hidup enak dengan sajen yang diberikan manusia.

Sudah banyak cerita atau kasus di kalangan masyarakat yang geger karena kehilangan uang yang mereka simpan di kamar, atau dimanapun yang lokasinya tersembunyi. Hal ini lantas sering dihubungkan oleh ulang tuyul hingga babi ngepet.

Namun, dari sekian banyak kasus yang menggegerkan, faktanya belum pernah sekalipun terdengar kasus tuyul dan babi ngepet yang bisa mencuri uang di bank.

Sekalipun ada, ujung-ujungnya pasti merupakan kasus perampokan atau pembobolan mesin ATM bank oleh manusia yang bisa terlacak di CCTV sekitar lokasi. Ternyata, ada alasan mengapa tuyul maupun babi ngepet tidak bisa mencuri uang di bank.

Menurut perempuan indigo Furi Harun, banyak orang yang memiliki duit banyak melakukan upaya penangkalan tuyul. Salah satunya adalah dengan memberi perlindungan pada brangkas atau rumah.

Tindakan ini kata perempuan indigo Furi Harun kerap dilakukan orang yang mampu dan memiliki kemampuan dalam membentuk benteng. Mereka sering dipanggil untuk memberi benteng atau perlindungan pada rumah atau tempat yang menyimpan banyak uang. Ya, salah satunya juga pada mesin ATM.

Anda semua tahu kalau mesin ATM bisa ditemukan di mana saja dan biasanya hanya dijaga kamera CCTV. Pandangan seperti ini hanya ada di pandangan orang biasa, tapi tidak menurut Furi Harun.

"Mesin ATM itu dijaga oleh energi yang dibuat pihak yang memang berkompeten dalam membentuk benteng tersebut. Semacam penangkal atau benteng supaya tuyul nggal bisa akses uang di mesin ATM," kata Furi, seperti yang kepada Okezone.

Jadi jangan heran, jika banyak mesin ATM dibiarkan begitu saja dengan uang banyak di dalamnya. Pasalnya, mesin tersebut sudah dipasangi perisai yang hanya bisa dilihat anak indigo.