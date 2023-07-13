Cek Arti Kata Staycation dalam Bahasa Gaul, Ternyata Ini Maknanya!

Cek Arti Kata Staycation dalam Bahasa Gaul, bisa ditemukan dalam artikel berikut ini. Mengingat kata Staycation bisa dibilang semakin populer digunakan oleh masyarakat.

Ya, semenjak pandemic Covid-19 melanda, kata staycation mendadak muncul dan populer alias ngehits digunakan oleh banyak orang terutama generasi muda orang-orang usia produktif dalam kesehariannya. Baik itu ketika menggunakan berbagai platform sosial media, atau pun berkomunikasi dalam percakapan langsung sehari-hari.

Sebagian orang mungkin mengira-ngira, sebetulnya apa sih arti kata Staycation dalam bahasa gaul populer tersebut? Nah, secara bahasa, dikutip dari Pegi-Pegi, Kamis (13/7/2023) secara kata Staycation merupakan hasil dari penggabungan dari dua kata yakni stay dan cation.

(Cek Arti Kata Staycation dalam Bahasa Gaul, Foto: Istimewa)





Stay yang artinya tetap, sementara cation berasal dari kata vacation alias liburan. Dua kata cenderung diartikan secara bebas oleh masyarakat. Ada yang menganggap staycation adalah berlibur dengan menginap di hotel, dan tidak pergi beraktivitas di luar area hotel.

BACA JUGA:

(Cek Arti Kata Staycation dalam Bahasa Gaul, Foto: Shutterstock)