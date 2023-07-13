Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 14 Juli: Capricorn Sebarkan Happy Virus, Pisces Andalkan Diri Sendiri

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 14 Juli: Capricorn Sebarkan <i>Happy</i> <i>Virus</i>, Pisces Andalkan Diri Sendiri
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPERTI apa kata peruntungan zodiakmu menuju akhir pekan ini, dalam hal seputar kehidupan pada umumnya? Mengutip Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk para Capricorn, Aquarius, dan Pisces, sebagaimana diterawang ahli astrologi Samir Jain.

1. Capricorn: Karena sedang bahagia, hari ini orang-orang Capricorn jadi menyebarkan kebahagiaan alias happy virus di sekitarnya. Keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, sampai dukungan keluarga terkait beberapa keputusan penting di bidang profesional jadi salah satu sumber bahagianya Capricorn hari ini.

2. Aquarius: Menuju akhir pekan, para Aquarius menunjukkan kinerja bagus dalam pekerjaan, tak heran berpeluang bisa mendapatkan beberapa insentif dalam bentuk penghargaan. Masalah terkait kesehatan anggota keluarga juga perlahan bisa terselesaikan.

3. Pisces: Andalkan diri sendiri, hari ini orang-orang Pisces isarankan untuk tidak berharap lebih dari siapapun di sekitarnya, karena bisa membuat kecewa. Hari ini fokus ke diri sendiri, cobalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis diri. Setelah ini, Anda mungkin bisa merasa lebih percaya diri dan siap menerima tantangan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Telusuri berita women lainnya
