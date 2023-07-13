Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 14 Juli: Libra Fokus Baik ke Pekerjaan, Sagitarius Dilanda Ketakutan

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 14 Juli: Libra Fokus Baik ke Pekerjaan, Sagitarius Dilanda Ketakutan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA peruntungan zodiakmu menuju akhir pekan ini, dalam hal seputar kehidupan pada umumnya? Mengutip Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk para Libra, Scorpio dan Sagitarius, sebagaimana diterawang ahli astrologi Samir Jain.

1. Libra: Selamat! Hari ini para Libra berhasil mengontrol diri, kesabaran Anda menjadi sangat baik, begitu pula fokus terhadap pekerjaan yang menjadi sangat baik. Menuju akhir pekan ini juga jadi waktu pas unuk bertemu dengan beberapa orang yang berpengaruh dan bisa membantu di bidang pekerjaan karir profesional.

2. Scorpio: Jumat ini para Scorpio sedang merasa lebih spiritual, manfaatkan perasaan ini dengan membantu orang yang membutuhkan di sekitar Anda dengan bersedekah dan sebagainya. Karma baik ini bisa membantu Anda mendapatkan kesuksesan dalam proyek-proyek sulit.

3. Sagitarius: Para Sagitarius sedang merasa tumpul dan takut, bisa terjebak berada di dalam situasi untuk tidak bisa mempercayai siapa pun. Selain berusaha, disarankan untuk banyak berdoa agar bisa melewati hari ini dengan lancar dan akhrnya bisa keluar dari situasi yang berantakan ini.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement