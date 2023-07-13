Ramalan Zodiak 14 Juli: Libra Fokus Baik ke Pekerjaan, Sagitarius Dilanda Ketakutan

BAGAIMANA peruntungan zodiakmu menuju akhir pekan ini, dalam hal seputar kehidupan pada umumnya? Mengutip Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk para Libra, Scorpio dan Sagitarius, sebagaimana diterawang ahli astrologi Samir Jain.

1. Libra: Selamat! Hari ini para Libra berhasil mengontrol diri, kesabaran Anda menjadi sangat baik, begitu pula fokus terhadap pekerjaan yang menjadi sangat baik. Menuju akhir pekan ini juga jadi waktu pas unuk bertemu dengan beberapa orang yang berpengaruh dan bisa membantu di bidang pekerjaan karir profesional.

2. Scorpio: Jumat ini para Scorpio sedang merasa lebih spiritual, manfaatkan perasaan ini dengan membantu orang yang membutuhkan di sekitar Anda dengan bersedekah dan sebagainya. Karma baik ini bisa membantu Anda mendapatkan kesuksesan dalam proyek-proyek sulit.

3. Sagitarius: Para Sagitarius sedang merasa tumpul dan takut, bisa terjebak berada di dalam situasi untuk tidak bisa mempercayai siapa pun. Selain berusaha, disarankan untuk banyak berdoa agar bisa melewati hari ini dengan lancar dan akhrnya bisa keluar dari situasi yang berantakan ini.

BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)