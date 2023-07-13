Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 14 Juli: Cancer Korban Perubahan Mood, Virgo Lagi Bahagia

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 14 Juli: Cancer Korban Perubahan Mood, Virgo Lagi Bahagia
Ilustrasi zodiak Virgo, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN bagaimana nasib peruntungan zodiakmu menuju akhir pekan ini, dalam hal seputar kehidupan pada umumnya? Mengutip Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk si Cancer, Leo, dan juga Virgo, sebagaimana diterawang ahli astrologi Samir Jain.

1. Cancer: Duh! Jumat ini kemungkinan para Cancer jadi korban perubahan suasana hati. Situasi bertambah parah, karena dari segi kesehatan juga para Cancer sedang tidak baik. Alhasil ini memengaruhi rutinitasmu sehari-hari.

2. Leo: Tanggung jawab para pemilik zodiak Leo hari ini dituntut baik di lingkungan rumah atau pun tempar kerja. Salah satunya karena berkaitan dengan pembelanjaan dan keuangan. Di sisi lain, para Leo hari disarankan untuk lebih waspada mengawasi lawan dan saingan jika tidak, Anda mungkin menjadi korban konspirasi.

3. Virgo: Hari ini ada restu dari orang tua yang membuat para Virgo merasa bahagia. Kabar baiknya lagi, hasil menguntungkan dari investasi terlihat hari ini, kerugian yang diubah menjadi keuntungan sekarang. Momen baik yang bisa dirayakan dengan sekedar makan makanan enak.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement