Ramalan Zodiak 14 Juli: Cancer Korban Perubahan Mood, Virgo Lagi Bahagia

PENASARAN bagaimana nasib peruntungan zodiakmu menuju akhir pekan ini, dalam hal seputar kehidupan pada umumnya? Mengutip Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk si Cancer, Leo, dan juga Virgo, sebagaimana diterawang ahli astrologi Samir Jain.

1. Cancer: Duh! Jumat ini kemungkinan para Cancer jadi korban perubahan suasana hati. Situasi bertambah parah, karena dari segi kesehatan juga para Cancer sedang tidak baik. Alhasil ini memengaruhi rutinitasmu sehari-hari.

2. Leo: Tanggung jawab para pemilik zodiak Leo hari ini dituntut baik di lingkungan rumah atau pun tempar kerja. Salah satunya karena berkaitan dengan pembelanjaan dan keuangan. Di sisi lain, para Leo hari disarankan untuk lebih waspada mengawasi lawan dan saingan jika tidak, Anda mungkin menjadi korban konspirasi.

3. Virgo: Hari ini ada restu dari orang tua yang membuat para Virgo merasa bahagia. Kabar baiknya lagi, hasil menguntungkan dari investasi terlihat hari ini, kerugian yang diubah menjadi keuntungan sekarang. Momen baik yang bisa dirayakan dengan sekedar makan makanan enak.

(Rizky Pradita Ananda)