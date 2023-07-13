Ramalan Zodiak 14 Juli: Aries Tunda Dulu Soal Investasi, Gemini Bisa Keluar dari Kesulitan

APA kata nasib peruntungan zodiakmu menuju akhir pekan ini, dalam hal seputar kehidupan pada umumnya? Mengutip Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk si Aries, Taurus dan juga Gemini, sebagaimana diterawang ahli astrologi Samir Jain.

1. Aries: Hari ini, Anda mungkin merencanakan adanya perubahan tempat. Tapi justru disarankan untuk menunda keputusan terkait kepindahan, selain itu sebaiknya juga menghindari investasi dalam bisnis.

Hari ini memang agak membuat para Aries kewalahan, untungnya karena ada nasihat baik dari salah satu sosok yang dihormati, Anda dapat mengendalikan situasi yang berantakan.

2. Taurus: Penuh harapan jadi judul tema hari ini bagi para Taurus, karena di dalam hati ternyata Anda mengharapkan untuk mendapatkan beberapa hadiah untuk perayaan kesuksesan dari orang-orag terdekat. Kabar baiknya, kemungkinan hari ini Anda bisa mendengar kabar baik dari salah satu anggota keluarga.

3. Gemini: Menuju akhir pekan, hari ini jadi hari baik bagi para Gemini. Selain akhirnya bisa keluar dari situasi sulit, Anda juga bisa membantu orang yang membutuhkan, bahkan membantu keuangan keluarga atau teman Anda, yang dapat meningkatkan status diri di antara mereka.

BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)