HOME WOMEN LIFE

Fahmi Husaeni Beri Pesan Bijak, Jangan Cinta Sama Orang yang Gagal Move On

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |19:30 WIB
Fahmi Husaeni Beri Pesan Bijak, Jangan Cinta Sama Orang yang Gagal Move On
Fahmi Husaeni Beri Pesan Bijak, Jangan Jatuh Cinta Sama Orang yang Gagal Move On, (Foto: TikTok @fahmi_h07_)
A
A
A

FAHMI Husaeni Beri Pesan Bijak, Jangan Cinta Sama Orang yang Gagal Move On, begitulah isi hati yang diungkapkan oleh Fahmi Husaeni pasca berpisah dari Anggi Anggraeni. 

Nama Fahmi Husaeni belakangan ini mendadak viral di berbagai pemberitaan dan juga sosial media pasca viralnya kisah pilu pernikahannya. Bagaimana tak pilu, sang mantan istri, Anggi Anggraeni yang diketahui nekat kabur bersama sang mantan kekasih.

Ya, kisah Fahmi yang ditinggal kabur Anggi Anggraeni ketika baru saja menikah ini memang tengah menarik perhatian. Pria asal Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor itu sedih dan sakit hati luar biasa, perempuan yang ia nikahi tersebut berani dan nekat kabur bersama sang mantan kekasih sampai ke Jakarta dan Medan.

Lewat akun TikTok miliknya, @fahmi_h07_, Fahmi mencurahkan isi hatinya pasca mengalami musibah. Ia berpesan untuk jangan sampai jatuh cinta dengan seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya.

"Jangan mencintai seseorang yang masih terikat sama masa lalunya," tulis Fahmi, dikutip Kamis (13/7/2023).

(Fahmi Husaeni Beri Pesan Bijak, Jangan Cinta Sama Orang yang Gagal Move On, Foto: TikTok @fahmi_h07_) 


"Aku telah mengalaminya dan aku hancur!,” serunya.

