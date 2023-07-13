60 Nama Bayi Laki-laki Terinspirasi oleh Idol Kpop, Ada Bisa Mendatangkan Uang

TERDAPAT 60 nama bayi laki-laki terinspirasi oleh idol Kpop untuk para referensi orangtua. Seperti diketahui musik Kpop telah merevolusi industri hiburan global dengan popularitasnya pesat.

Penggemar dari seluruh dunia terpesona dengan bakat, pesona, serta gaya para idol Kpop. Tidak mengherankan bahwa banyak orangtua yang terinspirasi oleh budaya ini ketika mencari nama bayi laki-laki mereka.

Berikut 60 nama bayi laki-laki terinspirasi oleh Idol Kpop dengan arti baik:

1. Augus: Terinspirasi oleh Suga BTS, artinya “Keagungan”

2. Andy: Terinspirasi oleh nama Inggris Jisung NCT, artinya "Kuat"

3. Aron: Terinspirasi oleh Aron NU’EST, artinya "Agung, mulia"

4. Asahi: Terinspirasi oleh Asahi Treasure, artinya "Sinar matahari"

5. Avin: Terinspirasi oleh Avin ENOI, artinya "Pengorbanan"

6. Bobby: Terinspirasi oleh Bobby iKON, artinya "Kepopuleran"

7. Baek : Terinspirasi dari anggota EXO artinya putih, dan hyun bisa berarti, antara lain, pintar, bersinar, dan tali.

8. Chanyeol: Terinspirasi dari anggota EXO artinya berarti cerah, hidup, menerangi, berapi-api, dan bersemangat.

9. Daniel: Terinspirasi oleh Kang Daniel Wanna One, artinya "Tuhan adalah hakimmu"

10. Dilan: Terinspirasi oleh Dylan D-Crunch, artinya "Gelombang besar"