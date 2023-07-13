Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Alasan Fahmi Husaeni Mengikhlaskan Anggi Anggraeni, Mantan Istrinya Kembali ke Pelukan Kekasih

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:29 WIB
Ternyata Ini Alasan Fahmi Husaeni Mengikhlaskan Anggi Anggraeni, Mantan Istrinya Kembali ke Pelukan Kekasih
Anggi dan Fahmi (Foto: Instagram)
A
A
A

TERNYATA ini alasan Fahmi Husaeni mengikhlaskan Anggi Anggraeni, mantan istrinya kembali ke pelukan kekasihnya menarik diulas. Pasalnya kedua pengantin ini sempat viral dikarenakan istrinya kabur dan memilih untuk bersama sang mantan.

Anggi

Baru-baru ini, Fahmi Husaeni membeberkan kronologi mengenai Anggi yang kabur setelah menikah dengannya. Termasuk alasannya meninggalkannya dan memilih bersama mantan kekasihnya bernama Adriaman Lase.

Ternyata ini alasan Fahmi Husaeni mengikhlaskan Anggi Anggraeni, mantan istrinya kembali ke pelukan kekasihnya setelah bertemu satu sama lainnya. Saat itu, pria berusia 25 tahun ini menceraikan istrinya di kantor polisi.

Dia mengatakan alasannya mengikhlaskan Anggi Anggraeni dikarenakan sang mantan istri masih mencintai Adriaman Lase,

" Saya menceraikannya dia di depan orangtua dan ada mantannya juga. karena dia (Adriaman Lase) mencintai dan sayang sama Anggi saya ikhlas," kata Fahmi dalam youtube Kang Dedi Mulyadi dikutip Kamis (13/7/2023).

Halaman:
1 2 3
      
