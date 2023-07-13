Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Penyebab Anggi Anggraeni Kabur dengan Mantan Pacar meski Sudah Menikahi Fahmi

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:30 WIB
Penyebab Anggi Anggraeni Kabur dengan Mantan Pacar meski Sudah Menikahi Fahmi
Anggi Anggraeni dan Fahmi, (Foto: Ist)
BERITA pengantin baru bernama Anggi Anggraeni yang kabur bersama sang mantan kekasih, tengah ramai menghiasi pemberitaan dan juga linimasa sosial media belakangan ini.

Kronologi berawal suami Anggi, Fahmi Husaeni yang memberitakan istrinya yang hilang. Sehari setelah menikah pada 25 Juni 2023, Anggi mendadak hilang dan keberadaannya tak diketahui Fahmi dan keluarga.

Anggi yang awalnya pamit kepada Fahmi hanya ingin membeli makanan, ternyata tak kembali berhari-hari serta tak bisa dihubungi. Akhirnya membuat Fahmi kala itu, memutuskan untuk melapor ke polisi pada 28 Juni 2023.

Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata Anggi melarikan diri alias kabur bersama mantan kekasihnya terdahulu, pria berisinial AL. Merujuk pada rekam jejak asmaranya, Anggi Anggraeni diketahui pernah berpacaran bersama AL dalam waktu cukup lama, kurang lebih sampai 4 tahun lamanya. Namun, karena AL tak kunjung melamar dan menikahi Anggi, hubungan asmara kedua sejoli ini pun kandas di tengah jalan.

Hubungan asmara yang berjalan cukup lama tersebut, ternyata mampu membuat Anggi yang sudah dinikahi Fahmi merasa belum move on dari masa lalu dan masih menyimpan cinta untuk sang mantan kekasih hingga nekat kabur bareng AL yang sudah menjadi mantan kekasih.

 

 (Anggi Anggraeni, Foto: Ist) 

Halaman:
1 2
      
