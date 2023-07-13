Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jadi Top Spender Kimbo di AladinMall, Bisa Raih Emas Loh!

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:22 WIB
Jadi Top Spender Kimbo di AladinMall, Bisa Raih Emas Loh!
Top Spender Kimbo di AladinMall, (Foto: Kimbo-AladinMall)
A
A
A

SELALU berusaha menyajikan olahan daging terbaik, tidak terasa Kimbo sudah berusia 28 tahun! Yuk meriahkan Pesta Kimbo Anniversary ke-28 dengan cara menjadi top spender selama bulan Juli ini di AladinMall dan menangkan hadiah emasnya!

Caranya mudah, karena hanya tinggal  beli produk Kimbo sebanyak-banyaknya di AladinMall dengan minimal transaksi Rp150.000 sesering mungkin. Periode campaign ini akan berlangsung hingga 29 Juli 2023. Nggak usah takut mahal, belanja di AladinMall dapat gratis ongkir tanpa batas dan banyak diskonnya kok!

Selain emas, ada juga hadiah menarik lainnya nih! Selain nantinya akan ada 2 orang yang beruntung mendapatkan emas, ada juga hadiah lainnya yang nggak kalah menarik seperti vacuum, air fryer, air purifier, hingga saldo OVO senilai Rp100.000!

Yuk ramaikan anniversary Kimbo yang ke-28 dan dapatkan hadiah utamanya! Jangan berkecil hati sebelum mencoba! Soalnya, masih ada banyak hadiah menarik yang bisa Anda dapatkan selain emas. Serbu produk Kimbo di sini, mulai dari 5 ribuan aja!

Dijamin tak akan sia-sia deh kalau Anda jadi top spender selama bulan Juli ini! Karena selain bisa dapat hadiah menarik, Anda juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Bagaimana tidak, soalnya produk Kimbo diobral mulai dari Rp5.000-an saja!

1. Kimbo Reddi Plus Sosis Sapi: Kimbo Reddi Plus Sosis Sapi siap santap dibuat dengan daging Sapi pilihan dan bumbu istimewa. Produk yang nikmat ini mengandung kebaikan protein daging Sapi, omega-3, dan omega-6, serta begitu praktis karena tidak perlu disimpan di lemari pendingin. Dapatkan produk ini seharga Rp5.300 saja dari Rp5.800.

2. Kimbo Heppiii Mini Balado Pedas12: Dibalik kenikmatan Kimbo Heppiii Mini Balado Pedas12, ada kandungan daging sapi asli yang diimpor dari Australia berpadu dengan bumbu spesial bratwurst original ala Eropa. Produk ini dapat diolah menjadi beragam masakan atau dipanggang dengan tambahan bumbu BBQ, saus tomat, mayones atau jenis saus lainnya.

Nikmati sensasi rasa pedas balado di dalam kelezatan sosis mini bratwurst tanpa perlu mengupas selongsongnya yang memberikan sensasi crunchy ketika digigit. Miliki produk ini seharga Rp28.000 saja dari Rp38.100.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
