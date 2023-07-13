Viral Emak-Emak Jamaah Haji bak Gelar Fashion di Pesawat, Pamer Perhiasan Emas hingga Baju Mentereng!

Heboh Jamaah Haji Makassar Gelar Muslim Met Gala di Atas Pesawat, Slay!

MASIH ingat dengan kejadian seorang jamaah haji asal Makassar yang pamer perhiasan setibanya di kampung halaman? Cerita lain dari jamaah haji Makassar kini ramaikan media sosial.

Satu video menghebohkan netizen karena memperlihatkan para perempuan asal Makassar tengah bersiap mendarat sepulangnya dari ibadah haji.

Bersiap di sini bukan sekadar memastikan semua barang tidak ada yang tertinggal di kabin pesawat, tapi mempercantik diri. Ya, emak-emak Makassar ini dandan sangat total dengan pakaian mentereng.

Dari video tersebut, dapat dilihat emak-emak Makassar ini dandan menor, menggunakan dress paling cantik, pun pakai kacamata gaya untuk menyempurnakan tampilan. Perhiasan emas tidak lupa dikenakan.