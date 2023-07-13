Ternyata Ini Rahasia Orang Jepang Kurus-Kurus Meski Doyan Makan Nasi

TERNYATA ini rahasia orang Jepang kurus-kurus meski doyan makan nasi ini membuat mereka terlihat lebih muda.

Banyak wanita Jepang berusia 30 tahun, tetapi terlihat seperti masih remaja lantaran memiliki tubuh kurus serta membuatnya lebih produktif dalam melakukan berbagai kegiatan.

Ternyata ini rahasia orang Jepang kurus-kurus meski doyan makan nasi dikarenakan gaya hidup sehat. Melansir Aspire Fitness, masyarakat selalu banyak berjalan kaki dan aktivitas tinggi yang membuat tubuh ramping.

Berjalan kaki atau bersepeda mampu membakar kalori yang tersimpan dalam tubuh. Sehingga orang Jepang tidak perlu takut makan nasi karena berbagai aktivitas langsung mengubah kalori menjadi energi.

Rata-rata orang Jepang berusia 15 tahun ke atas berjalan 7400 langkah dalam sehari. Sementara orang Amerika hanya berjalan sekitar 5000 langkah. Artinya, dapat membakar 100 kalori tambahan hanya dengan berjalan kaki.