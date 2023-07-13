Advertisement
HOME WOMEN LIFE

100 Nama Bayi Laki-Laki Berawalan Huruf S, Bermakna Tampan hingga Penuh Kasih Sayang

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |05:00 WIB
100 Nama Bayi Laki-Laki Berawalan Huruf S, Bermakna Tampan hingga Penuh Kasih Sayang
Nama bayi laki-laki huruf S (Foto: Timesofindia)
A
A
A

100 nama bayi laki-laki berikut ini bisa menjadi referensi Anda. Kali ini, nama bayi laki-laki dengan awalan huruf S.

Orangtua pastinya ingin memberikan nama yang terbaik untuk buah hati. Nama bayi berawalan huruf S berikut ini tak hanya bagus, tetapi juga sarat makna dan doa.

Berikut 100 nama bayi laki-laki huruf S yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (13/7/2023).

Nama Bayi Laki-Laki Huruf S

1 Sabir: Yang sabar

2 Safwan: Kepuasan, kebahagiaan

3 Sahil: Pantai, tepi laut

4 Saif: Pedang

5 Sajjad: Orang yang sujud

6 Salam: Damai

7 Salman: Aman, selamat

8 Sami: Mendengar

9 Samir: Yang hidup, bersemangat

10 Satria: Pahlawan

11 Shadi: Gembira, bahagia

12 Shakir: Orang yang bersyukur

13 Sharif: Terhormat

14 Siddiq: Orang yang jujur

15 Sulaiman: Nabi Sulaiman

16 Sultan: Penguasa

17 Syafiq: Pemaaf

18 Syahir: Terkenal

19 Syarif: Terhormat, mulia

20 Syawal: Bulan Syawal

21 Syukri: Bersyukur

22 Sabiq: Yang mendahului

23 Sadad: Jujur, lurus

24 Safar: Perjalanan

25 Sagheer: Kecil

26 Sahir: Pesulap, penyihir

27 Saifullah: Pedang Allah

28 Sakhawi: Yang murah hati

29 Samad: Yang abadi, yang tunggal

30 Sameer: Pendamping, teman

31 Sanad: Pondasi, dasar

32 Sayf: Pedang

33 Shahid: Saksi

34 Shaheen: Elang

35 Shafiqul: Yang penyayang

36 Shihab: Cahaya, bintang

37 Siddique: Orang yang jujur

38 Sufyan: Yang ceria

39 Sulayman: Nama lain dari Sulaiman

40 Surya: Matahari

41 Syafri: Cahaya, terang

42 Syamsul: Matahari

43 Syariefuddin: Terhormat agama

44 Syawaluddin: Bulan Syawal dalam agama

45 Saad: Bahagia

46 Saeb: Yang terhormat

47 Saifan: Yang berani

48 Saiful: Pedang

49 Saqib: Bercahaya

50 Sarim: Tegap, lurus

