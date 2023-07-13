100 Nama Bayi Laki-Laki Berawalan Huruf S, Bermakna Tampan hingga Penuh Kasih Sayang

100 nama bayi laki-laki berikut ini bisa menjadi referensi Anda. Kali ini, nama bayi laki-laki dengan awalan huruf S.
Orangtua pastinya ingin memberikan nama yang terbaik untuk buah hati. Nama bayi berawalan huruf S berikut ini tak hanya bagus, tetapi juga sarat makna dan doa.
Berikut 100 nama bayi laki-laki huruf S yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (13/7/2023).
1 Sabir: Yang sabar
2 Safwan: Kepuasan, kebahagiaan
3 Sahil: Pantai, tepi laut
4 Saif: Pedang
5 Sajjad: Orang yang sujud
6 Salam: Damai
7 Salman: Aman, selamat
8 Sami: Mendengar
9 Samir: Yang hidup, bersemangat
10 Satria: Pahlawan
11 Shadi: Gembira, bahagia
12 Shakir: Orang yang bersyukur
13 Sharif: Terhormat
14 Siddiq: Orang yang jujur
15 Sulaiman: Nabi Sulaiman
16 Sultan: Penguasa
17 Syafiq: Pemaaf
18 Syahir: Terkenal
19 Syarif: Terhormat, mulia
20 Syawal: Bulan Syawal
21 Syukri: Bersyukur
22 Sabiq: Yang mendahului
23 Sadad: Jujur, lurus
24 Safar: Perjalanan
25 Sagheer: Kecil
26 Sahir: Pesulap, penyihir
27 Saifullah: Pedang Allah
28 Sakhawi: Yang murah hati
29 Samad: Yang abadi, yang tunggal
30 Sameer: Pendamping, teman
31 Sanad: Pondasi, dasar
32 Sayf: Pedang
33 Shahid: Saksi
34 Shaheen: Elang
35 Shafiqul: Yang penyayang
36 Shihab: Cahaya, bintang
37 Siddique: Orang yang jujur
38 Sufyan: Yang ceria
39 Sulayman: Nama lain dari Sulaiman
40 Surya: Matahari
41 Syafri: Cahaya, terang
42 Syamsul: Matahari
43 Syariefuddin: Terhormat agama
44 Syawaluddin: Bulan Syawal dalam agama
45 Saad: Bahagia
46 Saeb: Yang terhormat
47 Saifan: Yang berani
48 Saiful: Pedang
49 Saqib: Bercahaya
50 Sarim: Tegap, lurus