BEAUTY

Selain Menyehatkan Tubuh, Ini 5 Manfaat Pepaya untuk Perawatan Kecantikan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |12:00 WIB
Manfaat pepaya untuk kecantikan (Foto: Timesofindia)
A
A
A

PEPAYA merupakan salah satu jenis buah-buahan, yang tumbuh serta tersebar di daerah tropis. Dagingnya bewarna oranye kemerahan, teksturnya lembut dan rasanya pun manis.

Biasanya pepaya dikonsumsi untuk melancarkan pencernaan. Buah ini juga kaya akan vitamin C, serta antioksidan yang baik untuk perawatan tubuh.

Dilansir dari laman Times of India, berikut ini manfaat pepaya untuk perawatan kulit Anda, Jumat (14/7/2023). 

1. Mengurangi Noda

Pepaya

Buah pepaya bisa mengurangi Noda, baik flek atau bekas jerawat. Oleskan pasta pepaya mentah yang telah ditumbuk halus pada wajah Anda, dan biarkan selama setengah jam. Racikan ini akan membantu Anda menghilangkan noda yang tidak diinginkan pada kulit.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Rambut

Menurut penelitian, nutrisi dalam pepaya membantu mencegah kebotakan. Mengonsumsi buah pepaya minimal tiga kali seminggu, bisa membantu mengurangi penipisan rambut.

Maka dengan mengonsumsi pepaya setiap hari akan menutrisi kulit dan rambut Anda, supaya lebih sehat dan terhindar dari kerusakan.

3. Mengobati Kulit Retak

Selain wajah, buah pepaya juga dapat digunakan untuk mengobati tumit yang perih dan pecah-pecah atau retak. Yakni akibat kering dan cuaca.

Anda bisa menjadikannya sebagai masker, menghancurkannya lebih dulu namun jangan terlalu lembut. Pakai di wajah yang sudah dicuci sebelumnya, diamkan selama 10 hingga 15 menit lalu bersihkan dengan air.

