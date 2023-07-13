Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Cara Bikin Rambut Keriting Tanpa Alat Styling, Magic!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |22:30 WIB
4 Cara Bikin Rambut Keriting Tanpa Alat Styling, <i>Magic</i>!
Tips mengeriting rambut tanpa alat styling, (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMBUAT rambut jadi keriting bisa jadi salah satu ide menarik, pilihan alternatif saat bosan dengan gaya rambut lurus yang itu-itu saja.

Tenang, tak perlu takut rambut rusak karena terpapar panas dari alat styling rambut, rambut dari lurus menjadi keriting tak selalu harus pakai alat pengeriting loh! Ada beberapa cara tersendiri untuk membuat rambut keriting tanpa menggunakan alat styling.

Penasaran bagaimana caranya? Dilansir dari Times of India, Kamis (13/7/2023) mari simak empat tipsnya di bawah ini.

1. Dikepang: Langkah pertama sebelum mengepang, rambut dicuci terlebih dahulu dan dibiarkan mengering sampai agak lembap. Kemudian atur rambut jadi beberapa bagian, lalu mulai mengepang setiap bagiannya dengan erat.

Kalau ingin rambut keriting atau ikal yang lebih rapat, kamu bisa membuat kepang yang lebih kecil. Sebaliknya, apabila lebih suka keriting lebih longgar, kepangan pun dibuat lebih besar. Kemudian biarkan kepangan rambut selama satu malam sampai rambut benar-benar mengering sendiri. Jika sudah, lepaskan kepangan dan dapatkan hasil keriting alami tanpa alat.

 BACA JUGA:

2. Diputar (twist): Teknik selanjutnya untuk mendapat rambut keriting tanpa alat adalah dengan memutar atau memelintir rambut. Pastikan rambut cukup lembap, kemudian atur jadi beberapa bagian.

Setiap bagian rambut diambil dan putar kencang sampai rambut mulai menggulung. Jika ada bagian berantakan, cukup dirapikan dengan ikat rambut atau jepit rambut. Lilitan rambut ini perlu dibiarkan selama satu malam hingga rambut kering sempurna. Kemudian, uraikan rambut dengan perlahan, voila! Rambut jadi keriting ikal deh!

Halaman:
1 2
      
