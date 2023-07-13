Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Happy Asmara Pakai Abaya dan Hijab Pasca Ditinggal Nikah Denny Caknan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:30 WIB
Potret Happy Asmara Pakai Abaya dan Hijab Pasca Ditinggal Nikah Denny Caknan
Happy Asmara, (Foto: Instagram @happy_asmara77)
A
A
A

NAMA penyanyi Happy Asmara belakangan ini tengah ramai diperbincangkan netizen, terkait jejak rekam asmaranya bersama Denny Caknan.

Apalagi, lewat akun Instagram miliknya, Happy baru-baru ini mengaku ikhlas dengan ditinggalnya sang mantan kekasih yang menikahi Bella Bonita. Nah, masih dalam pasca ditinggal menikah sang mantan, perempuan bernama lengkap Happy Rismanda Hendrata tersebut menampilkan gaya penampilan berbeda dari biasanya.

Dari foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @happy_asmara77 Happy terlihat menutup auratnya dengan mengenakan busana Muslim, abaya warna hitam polos dengan jilbab segi empat yang juga berwarna hitam.

“Tuhan Allah tidak mematahkan harapan kita, melainkan memberikan yang terbaik untuk kita daripada apa yang kita harapkan,” tulis Happy, dikutip pada Kamis (13/7/2023).

