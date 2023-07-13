5 Gejala Sakit Perut Berbahaya, Salah Satunya Sampai Muntah Darah!

SAAT sakit perut menyerang, rasanya tubuh tak nyaman. Sakit perut bisa disebabkan oleh asam lambung, diare, sembelit, kembung, dan lainnya. Atau bagi perempuan sakit perut bisa dikarenakan kram saat menstruasi.

Infeksi virus, bakteri atau parasit mempengaruhi lambung dan usus juga dapat menyebabkan sakit perut yang signifikan. Namun rata-rata sakit perut normal hanya berlangsung paling lama 1 minggu, bahkan kurang.

Ada beberapa gejala yang membuat sakit perut itu menjadi berbahaya. Hal ini harus segera ada konsultasi dokter lebih lanjut.

1. Sakit perut kronis

Sakit perut konstan atau berulang. Berlangsung selama 3 bulan tau lebih.

2. Nyeri progresif

Sakitnya semakin parah seiring berjalannya waktu. Padahal sudah mengonsumsi obat warung bahkan obat dokter.

3. Sakit perut disertai muntah darah

Ini harus segera mengunjungi dokter. Ditakutkan dapat membuat seseorang kekurang darah.

