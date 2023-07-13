Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Cara Menghilangkan Bekas Cacar Berlubang, Salah Satunya Laser!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:20 WIB
4 Cara Menghilangkan Bekas Cacar Berlubang, Salah Satunya Laser!
Laser (Foto: Healthline)
A
A
A

CACAR bisa meninggalkan bekas yang bikin kulit tampak kusam dan berlubang. Oleh karena itu, perlu dilakukan treatment guna menghilangkan bekas cacar.

Cacar air merupakan jenis yang paling sering menyerang. Meski cukup umum, penyakit yang biasanya menyerang anak-anak ini juga meninggalkan bekas di kulit yang tentu membuat sebagian orang tak percaya diri.

Parahnya, bekas cacar pun juga bisa berlubang dan mengganggu penampilan. Jika sudah begini, tentu penderitanya ingin menghilangkan bekas tersebut.

Penasaran, bagaimana cara menghilangkan bekas cacar yang sudah berlubang?

1. Perawatan Natural

Kamu bisa melakukan perawatan dengan bahan-bahan natural untuk menghilangkan bekas cacar yang sudah berlubang. Bahan-bahan yang bisa kamu gunakan seperti lidah buaya, krim kakao hingga essentials oil. Lidah buaya telah diuji secara ekstensif dalam pengobatan luka. Menggunakannya secara rutin bisa mengurangi bekas cacar pada kulit.

2. Eksfoliasi

Selanjutnya melakukan eksofliasi. Metode ini juga bisa membantu menghilangkan bekas cacae yang berlubang. Eksofiliasi menghilangkan sel-sel kulit mati dan memberi ruang bagi kulit yang lebih muda dan tampak lebih baik. Pengelupasan bekas luka dapat membantu menghilangkan sebagian kulit berpigmen atau kasar. Kamu bisa menggunakan produk efoliasi seperti lulur untuk mengikis kulit mati, sehingga bekas luka bisa cepat memudar.

