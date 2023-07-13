5 Manfaat Minum Susu Sebelum Tidur, Salah Satunya Meminimalisir Gangguan Tidur

SAAT mau tidur jangan memilih minum kopi. Namun alangkah baiknya Anda minum susu. Apalagi susu punya berbagai manfaat kesehatan.

Terlebih anda telah beraktivitas seharian sudah pasti lelah dan ingin segera istirahat. Minum susu bisa jadi solusinya karena bisa membuat tidur anda lebih berkualitas, berikut ulasannya dirangkum dari berbagai sumber, manfaat minum susu sebelum tidur.

1. Mengantar tidur

Memutuskan minum susu almond bisa menjadi alternatif penginduksi tidur yang fantastis. Menurut penelitian, dilansir dari intermountain ada serotonin di otak dapat membantu untuk memulai tidur.

Kadar serotonin yang sehat dalam sistem saraf pusat kita seringkali bergantung pada keberadaan triptofan, yang secara alami ditemukan dalam susu sapi dan susu almond.

2. Meminimalisir gangguan tidur

Selain mengantarkan anda tidur, memutuskan minum susu sebelum tidur bisa meminimalisir gangguan tidur di tengah malam.

Sehingga anda dianjurkan minum susu malt, ada penelitian kecil menemukan bahwa susu malt sebelum tidur mengurangi gangguan tidur. "Penjelasan ini tidak pasti tetapi mungkin berkaitan dengan vitamin B dan D dalam susu malt," keterangan dalam sleep foundation.

3. Menguatkan tulang

Selain berkaitan dengan tidur, susu juga bermanfaat untuk kesehatan tulang anda. Hal ini karena nutrisi dalam susu yang mengandung protein, fosfor, vitamin k2 dan kalsium.

Sehingga ini bisa meminimalisir terjadinya Osteoporosis atau masalah tulang, seperti cidera patah tulang. Sebab nutrisi dalam susu mampu menguatkan tulang.

