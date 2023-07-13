Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Langkah Mudah untuk Mencegah Penyakit Jantung, Salah Satunya Kontrol Porsi Makan!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |07:46 WIB
Mencegah penyakit jantung (Foto: Columbia asia)
Mencegah penyakit jantung (Foto: Columbia asia)
A
A
A

ANDA tahu bahwa mengonsumsi makanan tertentu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, mengubah kebiasaan makan sering kali masih menjadi hal yang sulit.

Berikut ini adalah lima tips agar jantung tetap sehat, dengan beberapa langkah apabila dilakukan secara bersungguh-sungguh, dilansir dari Mayo Clinic.

 makan sehat

 

1. Kontrol porsi makan

Mengkonsumsi makanan sampai merasa kenyang punya kemungkinan kamu makan lebih banyak kalori, dari yang seharusnya.

Untuk itu cobalah menggunakan piring atau mangkuk kecil guna membantu mengontrol porsi Anda. Makan lebih banyak makanan rendah kalori dan kaya nutrisi, seperti buah-buahan dan sayuran.

Selain itu hindari makanan berkalori tinggi dan tinggi sodium dalam jumlah kecil, seperti makanan olahan atau cepat saji.

2. Makan lebih banyak sayuran dan buah-buahan

Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik. Sayuran dan buah-buahan juga rendah kalori dan kaya serat.

Sayuran dan buah-buahan atau makanan nabati lainnya, mengandung zat yang dapat membantu mencegah penyakit kardiovaskular. Makan lebih banyak buah dan sayuran dapat membantu Anda mengurangi makanan berkalori tinggi, seperti daging, keju, dan makanan ringan.

3. Pilih biji-bijian utuh

Biji-bijian utuh adalah sumber serat dan nutrisi lain yang baik dan berperan dalam mengatur tekanan darah dan kesehatan jantung.

Anda dapat mengkonsumsi biji-bijian ini sebagai bagian dari camilan diet Anda, untuk menjaga kesehatan jantung.

