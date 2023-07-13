Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Makanan Sehat yang Baik Untuk Jantung, Salah Satunya Berry!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:57 WIB
7 Makanan Sehat yang Baik Untuk Jantung, Salah Satunya Berry!
Berrysehat untuk jantung (Foto: Foodal)
A
A
A

DIET punya peran utama dalam kesehatan jantung dan dapat memengaruhi risiko penyakit jantung Anda. Faktanya, makanan tertentu dapat memengaruhi tekanan darah, trigliserida, kadar kolesterol, dan peradangan, yang semuanya merupakan faktor risiko penyakit jantung.

Nah, berikut adalah 6 makanan yang harus dikonsumsi untuk kesehatan jantung, dikutip dari Healthline.

 sayur

1. Sayuran berdaun hijau

Sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, dan sawi terkenal kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan.

Secara khusus, mereka adalah sumber vitamin K yang bagus, yang membantu melindungi arteri Anda dan meningkatkan pembekuan darah yang tepat.

Jenis sayur-sayuran tersebut juga tinggi nitrat, yang telah terbukti mengurangi tekanan darah, mengurangi kekakuan arteri, dan meningkatkan fungsi sel yang melapisi pembuluh darah.

2. Biji-bijian utuh

Beberapa jenis biji-bijian utuh seperti beras merah, gandum, gandum hitam, ataupun soba membantu menggantikan karbohidrat yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner.

3. Berry

Stroberi, blueberry, blackberry, dan raspberry penuh memiliki nutrisi penting yang memainkan peran sentral dalam kesehatan jantung.

Buah beri juga kaya akan antioksidan seperti antosianin, yang melindungi dari stres oksidatif dan peradangan yang berkontribusi pada perkembangan penyakit jantung. Studi menunjukkan bahwa makan banyak buah beri dapat mengurangi beberapa faktor risiko penyakit jantung.

4. Alpukat

Alpukat adalah sumber lemak tak jenuh yang menyehatkan jantung, yang dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung yang lebih rendah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
