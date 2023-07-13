Youtuber Tolak Beri ASI Takut Payudaranya Turun, Apa Benar Menyusui Bikin Kendur?

AIR Susu Ibu atau ASI merupakan sumber utama bagi bayi yang baru dilahirkan, di mana mereka tentu belum memiliki kemampuan untuk mengonsumsi makanan padat.

Saat baru dilahirkan, bayi membutuhkan ASI eksklusif untuk mendukung tumbuh kembangnya dan kecerdasan otaknya. Namun, ada aksi konyol yang dilakukan oleh seorang Youtuber asal Taiwan, Lyla Ho yang menolak memberikan ASI kepada sang bayi, dengan alasan dapat menyebabkan payudaranya mengendor.

Dikutip dari Hype, sebelumnya Lyla Ho sempat viral karena melakukan operasi pembesaran payudara. Bahkan yang mengejutkan lagi demi menjaga keindahan payudaranya ia menolak untuk menyusui anak keduanya.

“Banyak orang bertanya mengapa (saya) tidak menyusui. Karena saya tidak mau (payudara saya) kendur setelah operasi pembesaran, karena menyusui itu sangat melelahkan, saat menyusui payudara akan membengkak dan sakit,” tulis Lyla melalui unggahan Instagram story nya.

Lyla menambahkan bahwa itu adalah pilihannya sebagai seorang ibu. Sedangkan suaminya, DJ Tang Yu, juga dibesarkan dengan susu formula.

Lalu apakah menyusui bikin payudara kendur?

Dokter Spesialis Kesehatan Anak Konsultan DR. dr. Naomi Esthernita Dewanto, Sp.A (K) menjelaskan, kekhawatiran akan payudara mengendur akibat pemberian ASI seharusnya tidak menjadi masalah dan menjadi alasan utama Anda ogah memberikan ASI untuk si bayi.

"Ada harga yang harus dibayar untuk anak yang lebih sehat dan cerdas," terang dr Naomi.

Dokter Naomi menjelaskan bahwa memang ada kemungkinan terjadinya pengenduran payudara akibat pemberian ASI pada bayi. Tapi, hal ini sebetulnya bisa diatasi dengan maintenance yang tepat.

Dokter Naomi menyarankan untuk kemudian para ibu sebisa mungkin berolahraga atau juga melakukan treatment khusus untuk mengembalikan postur payudara.

"Lagipula perubahan yang terjadi juga tidak drastis dan tidak sampai akhirnya mengubah bentuk payudara Anda keseluruhan. Tetap indah dan pada bentuk aslinya," tambah dr Naomi.

