Cara Mengobati Gigitan Semut Merah Kecil, Dicoba Yuk!

CARA mengobati gigitan semut merah kecil sebaiknya diketahui oleh banyak orang. Apalagi gigitan semut merah kecil bisa menyebabkan kulit terasa gatal, muncul kemerahan, hingga dampak paling parah bisa menyebabkan infeksi.

Semut sendiri salah satu jenis serangga yang cara mempertahankan dirinya dengan menggigit. Saat menggigit, semut akan mengeluarkan zat kimia berupa asam format yang akan masuk ke dalam kulit. Orang yang alergi dengan asam format bisa mengalami reaksi alergi.

Selama gigitan semut, semut akan mencengkeram kulit Anda dengan penjepitnya dan melepaskan zat kimia yang disebut asam format ke dalam kulit Anda. Beberapa orang alergi terhadap asam format dan bisa mengalami reaksi alergi dari gigitan semut.

Semua orang bisa digigit semut. Biasanya hal itu terjadi ketika seseorang berada di habitat semut. Semut itu menggigit sebagai reaksi dari perasaan terancam dan menggigit atau menyengat untuk melindungi diri.

Lantas bagaimana cara mengobati gigitan semut merah kecil?

Dilansir dari Cleveland Clinic, gigitan semut sebenarnya bisa hilang dengan sendirinya tanpa terapi pengobatan. Namun ada terapi yang bisa dilakukan untuk meringankan gejala ketika gigitan semut itu menyebabkan ketidaknyamanan.

Ada beberapa pilihan perawatan yang tersedia di rumah untuk mengobati gigitan semut. Jika Anda melihat ada gigitan atau sengatan semut, segera cuci area gigitan dengan sabun antibakteri dan air untuk mencegah infeksi.

Berikut cara mengobati gigitan semut merah kecil yang bisa dilakukan di rumah,

1. Anda bisa mengompres area kulit yang digigit semut. Caranya dengan ambil beberapa batu es dan taruh di kain tipis. Lalu kompres beberapa menit hingga nyeri dan kemerahan mereda.

2. Cara selanjutnya Anda juga bisa menggunakan krim untuk mengurangi rasa nyeri, Anda bisa menggunakan krim topikal (hidrokortison). Caranya cukup oleskan krim tersebut ke area kulit yang merah. Lakukan secara rutin hingga nyeri itu hilang.

