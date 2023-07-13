Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Mengobati Gigitan Semut Merah Kecil, Dicoba Yuk!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:07 WIB
Cara Mengobati Gigitan Semut Merah Kecil, Dicoba Yuk!
Semut merah (Foto: pixabay)
A
A
A

CARA mengobati gigitan semut merah kecil sebaiknya diketahui oleh banyak orang. Apalagi gigitan semut merah kecil bisa menyebabkan kulit terasa gatal, muncul kemerahan, hingga dampak paling parah bisa menyebabkan infeksi.

Semut sendiri salah satu jenis serangga yang cara mempertahankan dirinya dengan menggigit. Saat menggigit, semut akan mengeluarkan zat kimia berupa asam format yang akan masuk ke dalam kulit. Orang yang alergi dengan asam format bisa mengalami reaksi alergi.

 semut merah

Selama gigitan semut, semut akan mencengkeram kulit Anda dengan penjepitnya dan melepaskan zat kimia yang disebut asam format ke dalam kulit Anda. Beberapa orang alergi terhadap asam format dan bisa mengalami reaksi alergi dari gigitan semut.

Semua orang bisa digigit semut. Biasanya hal itu terjadi ketika seseorang berada di habitat semut. Semut itu menggigit sebagai reaksi dari perasaan terancam dan menggigit atau menyengat untuk melindungi diri.

Lantas bagaimana cara mengobati gigitan semut merah kecil?

Dilansir dari Cleveland Clinic, gigitan semut sebenarnya bisa hilang dengan sendirinya tanpa terapi pengobatan. Namun ada terapi yang bisa dilakukan untuk meringankan gejala ketika gigitan semut itu menyebabkan ketidaknyamanan.

Ada beberapa pilihan perawatan yang tersedia di rumah untuk mengobati gigitan semut. Jika Anda melihat ada gigitan atau sengatan semut, segera cuci area gigitan dengan sabun antibakteri dan air untuk mencegah infeksi.

Berikut cara mengobati gigitan semut merah kecil yang bisa dilakukan di rumah,

1. Anda bisa mengompres area kulit yang digigit semut. Caranya dengan ambil beberapa batu es dan taruh di kain tipis. Lalu kompres beberapa menit hingga nyeri dan kemerahan mereda.

 BACA JUGA:

2. Cara selanjutnya Anda juga bisa menggunakan krim untuk mengurangi rasa nyeri, Anda bisa menggunakan krim topikal (hidrokortison). Caranya cukup oleskan krim tersebut ke area kulit yang merah. Lakukan secara rutin hingga nyeri itu hilang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement