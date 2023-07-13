10 Tempat Wisata Populer di Cimahi 2023, Air Terjun hingga Gunung Bohong

KOTA Cimahi di Jawa Barat memiliki sejumlah destinasi wisata populer. Terletak di kawasan Bandung Raya, Cimahi layak jadi tujuan referensi Anda yang sedang mencari tempat liburan untuk berakhir pekan.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini adalah 10 tempat wisata populer di Cimahi 2023 yang bisa jadi referensi dan inspirasi untuk liburan bersama orang terdekat maupun keluarga, sambil membawa anak-anak.

1. Curug Cimahi

Curug Cimahi yang merupakan destinasi wisata alam yang menarik. Namun meski namanya mewakilkan penyebutan daerahnya, air terjun ini berlokasi di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian alasan lainnya adalah karena nama sungai penyumbangnya aliran air terjun ini adalah Sungai Cimahi. Pemandangan di sekitar Curug Cimahi ini begitu asri dan udaranya sejuk. Anda juga bisa bermain air di aliran sungai ini

Curug Cimahi (Okezone.com)

2. Alam Wisata Cimahi

Lokasinya berada di Jalan Kolonel Matsuri, Cimahi, Cimahi Utara, Jawa Barat. Di sini Anda bisa berwisata kuliner dengan aneka hidangan sedap khas Sunda. Kemudian menariknya lagi, saat menyantap makanan Anda akan disuguhi pemandangan alam nan asri dan sejuk.

Selain itu terdapat juga wahai bermain lainnya, yang semakin melengkapi suasana liburan Anda di Cimahi.

3. Kampung Adat Cireundeu

Bagi Anda yang ingin berwisata sekaligus mengenal lebih dekat adat Sunda, bisa berkunjung ke Kampung Adat Cireundeu di Cimahi. Lokasinya berada di Leuwigajah, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat. Di sini Anda bisa menjelajahi hutan lindung yang berdey dengan kampung tersebut.

Keunikan lainnya adalah masyarakat di kampung ini menyantap singkong sebagai bahan pokoknya dan sekaligus sumber karbohidrat, seperti nasi.

4. Taman Alun-Alun Cimahi

Taman Alun-alun Cimahi berlokasi di Jalan Raya Barat, Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ini merupakan salah satu destinasi wisata gratis, Anda bisa mengunjunginya tanpa harus membayar tiket, serta jadi bagian ikonik kota tersebut.

Di Alun -alun Cimahi terdapat bangku-bangku hingga taman untuk bermain. Tempat ini juga merupakan titik nol dari kota yang dijuluki Kota Tentara ini. Di taman ini terdapat sebuah tugu berbentuk angka nol dan huruf C.