5 Kuburan Termewah di Dunia, Harganya Bikin Sobat Misqueen Syok

SETIDAKNYA ada 5 kuburan termahal di dunia. Pemakaman ini memang dikhususnya untuk orang-orang super kaya. Fasilitas dari kuburan tersebut juga mewah.

Mati merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang tak akan pernah bisa dihindari. Karena itulah sebagian orang telah mempersiapkan diri jika suatu saat mereka mati. Bukan hanya menyiapkan bekal menuju akhirat, tapi juga upacara dan lokasi pemakamnya.

Tak sedikit orang yang memilih lokasi pemakaman terbaik dengan biaya yang mahal.

Di beberapa belahan dunia bahkan ada sejumlah kuburan termewah dengan harga fantastis.

Dilansir dari The Richest, berikut 5 kuburan termewah di dunia dengan harga fantastis.

Celestial Burial - USD 34 juta

Celestial Burial salah satu pemakaman terunik dan termewah di dunia. Jenazah akan dikremasi lalu abunya diluncurkan ke luar angkasa.

Untuk bisa mendapatkan kesempatan ini, keluarga jenazah harus membayar USD12.500 per gram abu kremasi. Tubuh manusia setidaknya bisa menghasilkan rata-rata empat hingga tujuh pon abu kremasi, sehingga jika ditotal seseorang bisa menghabiskan dana USD34 juta atau Rp512 miliar.

Westwood Village Memorial Park, Los Angeles - USD 4,6 juta

Westwood Village Memorial Park di Los Angeles, Amerika Serikat salah satu pemakaman termewah di dunia. Tokoh-tokoh terkenal seperti bintang Hollywood Marilyn Monroe, Dean Martin, dan Natalie Wood dimakamkan di sini.

Westwood Village Memorial Park (Wikipedia)

Pemakaman mewah ini diperjual belikan secara terbuka. Pada 2009 silam, ruang bawah tanah di pemakaman tersebut dijual seharga USD 4,6 juta di eBay atau sekitar Rp69 miliar.

Pemakaman Woodlawn, Bronx - USD 1,5 juta

Legenda bisbol Babe Ruth, ikon jazz Miles Davis, Duke Ellington, dan penulis Herman Melville dimakamkan di Pemakaman Woodlawn, Bronx, Amerika Serikat, salah satu pemakaman termewah dan mahal di dunia.

Pemakaman ini berdiri pada 1863 dengan luas 400 hektar. Di sekitar pemakaman terdapat berbagai macam ornamen menarik, seperti perunggu, baja, batu dari mausoleum, gerbang, dan patung-patung kuno.