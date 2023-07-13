Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Kebun Binatang Terpopuler di Asia Tenggara, Ada 3 Punya Indonesia

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |19:27 WIB
10 Kebun Binatang Terpopuler di Asia Tenggara, Ada 3 Punya Indonesia
Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm di Pattaya, Thailand. (Foto: My Thailand Tours)
A
A
A

TERDAPAT 10 kebun binatang paling populer di Asia Tenggara sebagai tempat rekreasi. Berbagai spesies hewan langka hidup di kebun binatang yang menyerupai habitat aslinya ini.

Kebun binatang ini didirikan sebagai upaya untuk melestarikan hewan langka yang hampir punah. Jika penasaran terhadap koleksi hewan-hewan langka pengunjung dapat berwisata langsung ke kebun binatang.

Berikut 10 kebun binatang paling populer di Asia Tenggara dirangkum dari beberapa sumber :

 BACA JUGA:

Taman Margasatwa Ragunan - Indonesia

Taman Margasatwa Ragunan termasuk destinasi wisata terpopuler di Jakarta Selatan. Taman seluas 147 hektare ini jadi favorit wisatawan dan selalu ramai saat hari libur. Ada sekitar 2.275 satwa koleksi kebun binatang Ragunan.

 Ilustrasi

Taman Margasatwa Ragunan

Singapore Zoo – Singapura

Singapore Zo pernah menerima penghargaan Traveller's Choice 2017 sebagai kebun binatang terbaik di dunia. Singapore Zoo kini telah menjadi rumah bangi ratusan spesies hewan lainnya.

 Ilustrasi

Singapore Zoo

Khao Kheow Open Zoo – Thailand

Thailand memiliki kebun binatang Khao Kheow Open Zoo yang cukup populer. Kebun binatang ini telah menjadi rumah bagi lebih dari 200 spesies hewan dari Asia dan Afrika.

Pengunjung dapat dengan bebas berjalan-jalan melihat hewan yang telah disediakan.

Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm – Thailand

Kebun binatang Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm menawarkan pengalaman menyenangkan bagi pecinta alam. Berbagai hewan langka ada di kebun binatang ini.

Ilustrasi

Million Years Stone Park Thailand (Karina Tour)

Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm telah mendedikasikan untuk melestarikan lingkungan.

Batu Secret Zoo – Indonesia

Indonesia juga memiliki kebun binatang populer yakni Batu Secret Zoo yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Beberapa koleksi hewan di kebun binatang ini berasal dari Asia dan Afrika. Batu Secret Zoo juga memiliki fasilitas menarik seperti Kidz Zone dan River Adventure.

Halaman:
1 2 3
      
