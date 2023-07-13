5 Spot Camping Keren di Yogyakarta, Paling Cocok buat yang Hobi Berkemah

YOGYAKARTA mampu memanjakan para pelancong dengan menyuguhkan beragam destinasi wisatanya.

Namun bila ingin merasakan pengalaman yang baru, Yogyakarta juga tetap punya pilihan lainnya, misalnya camping atau berkemah.

Bila Anda ingin mencoba bermalam di alam Yogyakarta atau ingin mencoba camping di atas bukit yang ada di sini.

Tak perlu khawatir karena Yogyakarta juga memiliki tempat camping yang menyajikan pemandangan luar biasa.

Merangkum dari akun Instagram @ayodolan, berikut ini tempat yang pas untuk Anda jika ingin mencoba camping di alam Yogyakarta.

1. Bukit Kosakora

Bukit Kosakora merupakan salah satu puncak sebuah bukit yang berada di sekitaran Pantai Drini, Yogyakarta. Para wisatawan bisa berkemah di atas sini, namun harus melakukan treking terlebih dahulu untuk sampai ke puncak bukit ini.

"Berkemah di puncak Bukit Kosakora juga akan memberikan pengalaman tersendiri. Wisatawan bisa melihat betapa luasnya laut dan pantai yang ada di bawahnya," tulis akun @ayodolan.

Bukit ini terdapat di Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

2. Pantai Greweng

Pantai yang letaknya di Jepitu, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul ini bisa menjadi salah satu alternatif tempat untuk berkemah lainnya.

Sudah banyak wisatawan yang singgah untuk berkemah di pantai ini karena memiliki panorama memukau yang sangat memanjakan mata. Pasir putih dan deburan ombak yang bercampur membuat suasana camping jadi lebih mengagumkan.

Pantai Greweng (Foto: Instagram/@muchmarco)

Suara deburan ombak yang menenangkan juga menambah ketenangan saat bermalam di sini. Pemandangan matahari terbit juga terlihat indah, sangat pas untuk diabadikan lewat kamera.

3. Bukit Klangon

Bukit Klangon berada di ketinggian sekitar 1.100 mdpl yang berlokasi di Glagaharjo, Cangkringan, Sleman. Karena berada di ketinggian, membuat udara di bukit tersebut menjadi sejuk.

Hamparan perkebunan warga seakna menjadi pagar alam di wilayah ini. Kesejukannya bertambah karena banyak pepohonan hijau yang tumbuh dengan subur di area ini.